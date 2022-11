La odisea de Lizbeth tras el secuestro de sus hijas

03/11/2022 - 23:24 Pura Vida

Historias reales de mujeres que han sobrevivido a la violencia, se destacan en Lifetime, el canal que se distingue por ser la marca de entretenimiento dedicada a la mujer y que promueve la igualdad, inclusión y la aceptación.

Este año preparó un especial para ir en apoyo de la eliminación de la violencia contra la mujer.

En la programación se destaca “Stolen By Their Father: Secuestro Parental”, la historia de Lizbeth Meredith, una madre que descubre que su exmarido se llevó a sus pequeñas hijas fuera del país, lo que la hará vivir una lucha, donde lo arriesgará todo, para recuperarlas. A partir de hoy por Lifetime play y VOD.





-¿Cuáles son tus expectativas al contar tu historia a través de este film?

Supongo que la misma que tuve para escribir el libro. Es llegar a las personas y ayudarlas a comprender la dinámica de la violencia contra la mujer y, ciertamente, la violencia familiar. Los efectos de gran alcance que no desaparecen con un cambio de circunstancias o un poco de asesoramiento o algo así. Quiero que entiendan que afecta a todos.

Todos tienen un papel, francamente, en una solución positiva. Todos tienen un papel en una solución negativa. Porque todos estamos teniendo nuestro impacto, ya sea el que queríamos hacer o no. Pero realmente es asunto de todos. Y cuantas más conversaciones tengamos e historias podamos contar, más personas estarán empoderadas para compartir sus historias y considerar realmente cuáles son sus opciones y dónde quieren que sea su vida, cómo quieren que sea su vida.





-¿Estás contenta con el producto final de la película?

Absolutamente. Estoy muy feliz y contenta con ello. Simplemente hicieron un trabajo maravilloso al capturar la esencia de la historia. -La historia está basada en tu libro pero, ¿tuviste algún rol activo en la producción o desarrollo del film? Sí, tuve algunos. Realmente lo tuve. Se hizo más pequeño, muy probablemente por la pandemia. Así que habría estado en el set si no hubiera ocurrido la pandemia, al menos durante un par de días.

Pero aún pude hablar con el productor y con el guionista y revisar el guion y dar información que se tomaron muy en serio.





-¿Pensaste en algún momento que no las recuperarías?

Sobre todo me sentí muy fuerte para no entretener esos pensamientos. Sobre todo sentí que podía imaginarlo. Como cuando se fueron, comencé a imaginarnos bajando juntas del avión. Me imaginé una canción que hasta el día de hoy me hace llorar. Pero me imaginé qué canción estaría sonando. Y eso.

Bajar juntas del avión y todo eso. Eso es lo que traté de hacer. Pero hubo momentos en los que definitivamente pensé, Oh, tal vez nunca las vuelva a ver. En ese momento, cuando los padres sacaban a los niños del país, más de la mitad nunca regresaron durante su infancia. Entonces fue aterrador. Y solo traté de no sentarme con esos pensamientos.





Una escena de “Secuestro Parental ”

“Tenía miedo porque él había amenazado con esto antes”

- ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta que tu ex planeaba retenerlas para siempre?

Tenía miedo de que esto sucediera porque él había amenazado con esto antes. Pero habían pasado años, ya sabes, años antes de que me hubiera ido, cuatro años antes.

Ese día cuando fui a la guardería a recoger a las niñas y luego descubrí que se había mudado de su apartamento y no se presentó a dejarlas sabía. Sabía que eso era, no había duda de que se había ido del país. A la policía le tomó mucho tiempo darse cuenta de eso y poder probarlo, lo cual entiendo. Pero sabía que ese era el principio del fin tal como lo conocíamos.

¿Cuánto ayuda a generar conciencia acerca de la violencia de género que canales como Lifetime emitan películas como la que se va a poder ver ?

Es increíble el impacto que tiene una película como esta. No tenía idea porque no tuve televisión por cable, así que no sabía cuántas personas ven estas películas. Ahora lo sé porque incluso antes de que mi libro se convirtiera en una película, escuché a personas hablar sobre otras historias que habían visto en Lifetime y el impacto que tuvo.