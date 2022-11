GH2022 ES UN BOOM

04/11/2022 - 21:40 Pura Vida

Aunque en el afuera, el espacio que comparten los televidentes, existe tensión y reclamos por un hecho que protagonizó Thiago Medina, a quien se lo vio meterse en la cama de Agustín Guardis y acariciarlo mientras éste estaba dormido; lo que motivó incluso la pronunciación de Aministía Internacional, en la casa de Gran Hermano, el aire se corta con un hilo por la revelación de la traición de Coti Romero, la correntina que fingió no haber utilizado la nominación espontánea, haciendo correr el rumor de que en realidad fue Agustín quien la utilizó.

Lo cierto es que con situaciones como la de Thiago, para las que el público está pidiendo un llamado de atención y por la que la ONG de Derechos Humanos emitió el contundente mensaje en Twitter: “Solo sí es sí. Corta”, o con otras más frívolas, el reality de Telefé no solo le aporta rating al canal de las pelotitas, sino también a América, cuyos programas, como LAM llevan a su estudio a los participantes que van siendo eliminados por el voto telefónico, cuando no, como “Intrusos” se dedican a analizar las jugadas de los “hermanitos”.

Al respecto, Marcelo Polino comentó: “Me extraña cómo América le abrió las puertas a Gran Hermano porque cuando yo estaba no podíamos nombrar al ‘Bailando’. De hecho, cuando yo tuve esa famosa pelea con Pampita, que ella se fue caminando por el medio de la pista, a mí justo me tocó hacer un reemplazo de Jorge Rial en ‘Intrusos’”, declaró Polino. Y sumó: “Bueno, en ese momento yo quería hablar de lo que había sucedido, pero tenía que decir ‘certamen en el que ahora yo estoy trabajando’ íEra un lío! Pero ahora parece que cambió todo íPorque están desde la mañana a la noche, todos con ‘Gran Hermano’!”.

En su nueva temporada, el reality no deja de acercarse a los 20 puntos de rating en cada emisión, y hasta sus programa satélites suman buen número. El top 5 de lo más visto en la TV durante octubre fueron los cuatro primeros dependientes del fenómeno de Gran Hermano (“Gran Hermano” 19 puntos, “GH: espiamos la casa” 17, “GH: la noche de los ex” 12.6 y “Pluto TV Presenta: espiamos la casa” 11.5). La crisis de Coti Si bien Coti Romero, de 18 años, se posicionó como una de las principales estrategas de la casa, luego de utilizar la nominación espontánea para darle tres votos a Lucila “La Tora” Villar y dos a Mora Jabornisky y convencer a sus compañeros de que Agustín había utilizado esta herramienta, el público le jugó una mala pasada. Mientras Santiago Del Moro hablaba con los participantes, alguien que estaba en el estudio gritó: “Coti traidora” y el grito no pasó inadvertido. Si bien no recibió votos contra y tiene garantizada una semana más en el juego, el comentario la afectó profundamente y no pudo evitar romper en llanto.

Por otra parte, el staff femenino no dejó pasar la información que les llegó del exterior, pero no están seguras de su veracidad.

“Por suerte a mí no me gritaron nada, pero mirá si te gritan algo que no es verdad. Vamos a suponer que Coti no hizo la espontánea”, manifestó Juliana Díaz en una conversación con Julieta Poggio y Daniela Celis, quien quedó en placa junto a Agustín, Mora, Juan Reverdito y Walter “Alfa” Santiago, pero fue salvada por Romina Uhrig, al haberse convertido en líder.

Es tanta la buena repercusión que está teniendo GH, contra todos los pronósticos, que algunos ya fantasean con que pegadito al final de esta renovada temporada, llegue otra. Pero en el medio está “The Challenge”, el programa de desafíos con famosos que conducirá Marley, y que vería la luz una vez que finalice el reality que conduce Santiago del Moro, a quien después lo espera otra de MasterChef Celebrity