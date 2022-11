Músicos, poetas y escritores despiden a “Juanca” Carabajal

05/11/2022 - 14:00 Pura Vida

Los Carabajal

Adiós amigo del alma.

Shalo Leguizamón: cantante

Hasta siempre Juan Carlos Carabajal.

Candela Mazza: cantante

Agito mi pañuelo por Don Juan Carlos Carabajal. Que Tata Yaya lo tenga en su gloria. ¡Orgullo Santiagueño! ¡Ha partido un gran Quimiliteño! Autor, compositor, me he criado con sus revistas de Santiago guitarra y copla, con su programa que repartió de norte a sur.Amigo de mi padre, gran discutidor y defensor de lo que creía. Yo no lo voy a olvidar. Sus chacareras aunque no lo sepas, las bailas y las cantas a menudo.





Bebe Ponti: escritor, poeta

El primer cantor que vi en mi niñez en Quimilí fue Juan Carlos Carabajal. Le decíamos Pichón y era grande y bueno como un árbol, con la guitarra al hombro parecía un árbol lleno de pájaros. Hoy nos dijo adiós pero nos dejó la primavera de sus canciones, que bailamos y cantamos para sabernos vivos.

No te digo adiós porque no te olvidaremos hermano.

Eduardo Manzur: escritor, poeta

Juan Carlos Carabajal , adiós hermano querido.





Marito Ruiz: cantante

Gracias por tanto querido Juan Carlos Carabajal

Buen viaje querido amigo, un fuerte abrazo a tus changos, a toda tu familia, a tus amigos y a tus coplas por siempre





Omar Cardozo

Circunspecto, nefebalito y algo taciturno.

Muchos conocen al autor, periodista o locutor, pocos conocen al amigo, padre, hermano que es, fue y será Juanca.

La inmensidad de su aporte se ve reflejada en sus canciones pero el amor que ponía en cada cosa que emprendía lo convierte en emblema insoslayable y necesario para aquellos que tuvimos la suerte de compartir su vida. Celebrarlo es menester, homenajearlo en cada paso es tarea de todos y recordarlo nos hace mucho más que bien, en su sachaestudio esperando con un mate y los brazos abiertos, escuchar el interminable anecdotario, ideas y proyectos que brotaba de esa mente incansable.

"Estoy circunspecto, nefebalito y algo taciturno" eran palabras con las que bromeábamos siempre como quien uno hacerse el "champi"y no opinar sobre algunas cosas que escapan a nuestra naturaleza, hasta en eso se veía la bondad en el.

Gracias por tanto Juanca una y otra vez estaremos agradecidos y segurito nos encontraremos para comer un asado de la parte más magra. Juan Carlos Carabajal Lucas Carabajal Juan Manuel Repolles Ariel Toloza Martin Alberto Lopez Walter Diaz Mauricio Bellomio.

Marcelo Jara: periodista

Gracias por eso hermano, todas las casas son mías. Mi casa siempre fue tu casa, los fideos de la Ines que tanto te gustaban.

Antonio Rodríguez Villar. Compositor dedicado al folclore, periodista

Una gran tristeza.

Jovita Subire. Cantante

QEPD Juan Carlos querido. A seguir sembrando la chacarera!!!!

Walter Díaz: conductor radial en Radio Panorama

Falleció Juan Carlos Carabajal un prócer del Folklore Argentino. Hasta siempre y gracias por sus letras.

Jorge Rafael Bravo. Locutor

Hasta Siempre compadre y Maestro Juan Carlos Carabajal.

Ariel Camaño. Músico

Hasta siempre maestro coterráneo. Un placer componer canciones con usted. Gracias por su pluma y música, buen viaje Juan Carlos Carabajal.

César Omar Silva. Bailarín

Gracias por toda tu labor, entrega, trabajo, compromiso y amor a nuestra tierra hermano Juan Carlos Carabajal. Abrazo enorrrmeeee.

Horacio Banegas. Cantautor

Se fue un amigo del alma, un ser noble y un compañero de la vida. Mi más sentido pésame a toda su familia ante tanto dolor. JUANCA querido AMIGO, que Dios te reciba con los brazos abiertos y que tu almita brille siempre! Gracias por tanta música!

Miguel Coria. Locutor y conductor de un programa radial dedicado al folclore

El folclore santiagueño está de duelo, falleció Juan Carlos Carabajal, mi sentido pésame a su familia y amigos. Q. E. P. D.

Pablo Emir Araujo. Músico

Hasta siempre maestro. Gracias por tanta poesía y tanta música hermosa.