Con Mora fuera de GH 2022, ¿la siguiente será la "Tora"?

Las reacciones del público de Gran Hermano, fuera de la casa, y a través de las redes sociales, van anticipando el nombre del próximo eliminado. Así sucedió desde los primeros dos, Tomás Holder y Martina Stewart Usher, y se repitió con la tercera jugadora que se vio obligada a abandonar el reality, por el voto telefónico: Mora Jabornisky. Ya en la gala de nominación su nombre había generado el abucheo del público, malestar que se vio reflejado en los números que arrojaron la eliminación, ya que consiguió más del 60% de votos en contra.

Y Mora había llegado ahí un poco empujada por la correntina de 18 años, Constanza Romero, quien usó la "nominación espontánea" para darle a Lucila Villar, conocido como "La Tora", 3 puntos, y 2 a Mora. Se las tenía "jurada" por algunas actitudes; y como buena estratega, después de hacer uso de la espontánea, les hizo creer a sus compañeros que quien la usó fue Agustín Guardis, quien sigue contando con el apoyo del público, igual que Walter "Alfa" Santiago, otros dos que estuvieron en placa junto a Juan Reverdito.

Ahora, ¿será la "Tora" quien comenzará a sentirse en peligro de "eliminación"? Volvió a tener un conflicto con "Alfa" por un tema con la comida, y en plena gala de eliminación se sinceró al revelar que le hubiera gustado que Agustín dejara la casa y no Mora. ¿Recibirá la nominación por parte de "Alfa"?

Por lo pronto, la joven correntina festeja la partida de Mora, una de sus "enemigas". Tras conocerse que Mora dejaba la casa, Coti se dirigió a su cuarto y con un rosario en las manos, lo besó mirando una cámara y lo sacudió en un gesto de agradecimiento. Después, guardó el elemento religioso en su locker y, mirando otra cámara, levantó un abrazo y con el puño cerrado siguió celebrando.

La joven que inició una relación amorosa con el cordobés Alexis, el "Conejo", no viene pasando muy buenos momentos dentro del reality. De hecho, tuvo una feroz pelea con "Alfa". Todo comenzó luego de que ella notara que alguien había escondido sus cosas y sospechara de él. Muy decidida, fue al tender a guardar en un armario las bandanas que Walter suele usar. "Yo no tengo que ver, no toqué ni hice nada", dijo él, que estaba acostado en la cama charlando con sus compañeros. Para seguir el tema, ella le pidió prestado "uno de esos cositos que te ponés en la cabeza".

Rápidamente, él entendió por dónde venía la cosa: "Están colgados afuera y si los llagaste a tocar te agarro la ropa. La cargo en el baño y vas a ver, lo voy a buscar. Lo llegaste a tocar...". Entonces ella insistió: "Las vas a buscar como yo tuve que buscar mis cosas que ustedes me escondieron" y mientras ambos elevaban la voz y él seguía diciendo que no tenía nada que ver, ella argumentó: "Las cámaras me dijeron, pregunté en el confesionario y me dijeron que va a haber sanción porque las cosas no se tocan". Después de un ida y vuelta picante, ella le tiró las bandanas en la cama.