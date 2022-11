Tarantino alzó su voz contra los superhéroes

07/11/2022 - 20:28 Pura Vida

Primero fue James Cameron, el realizador de "Titanic" y de "Avatar 2", entre muchos otros títulos, quien en un análisis sobre la industria cinematográfica criticó la "irrealidad" que ofrecen las historias de superhéroes, con personajes que aunque crecieron, siguen comportándose como adolescentes, sin poner "los pies sobre la tierra". Y ahora fue otro exitoso director, Quentin Tarantino, con más de 30 años de trayectoria, quien reveló que "menosprecia" este género por estar "monopolizado", y al igual que Cameron hizo referencia a Marvel cuyas cintas son las más vistas en los cines del mundo, como en el caso de "Avengers: Endgame", de 2019.

En una entrevista con Los Ángeles Time, a raíz de su nuevo libro "Cinema Speculation", Tarantino comparó el fenómeno del cine de superhéroes con el boom producido por los musicales durante los años 60. En ese sentido, explicó cómo se alegraron los directores de aquella década, cuando los musicales comenzaron a esfumarse de a poco y mencionó que lo mismo pasará con este género: "No pueden esperar el día en que puedan decir lo mismo sobre las películas de superhéroes".

"Esta analogía funciona porque se trata de una monopolización similar", dijo. Y agregó que todavía no llegará el final: "Aún no está escrito, tal y como lo estaba en 1969, cuando fue algo como: 'Oh, Dios mío, invertimos un montón de dinero en cosas que ya a nadie le importan'".

El cineasta fue consultado sobre por qué nunca dirigió una película de Marvel, a lo que respondió que "tenés que ser un empleado para hacer esas cosas. Yo no soy un empleado. No estoy buscando trabajo".

En la misma línea de Cameron y Tarantino, el realizador Martin Scorsese había realizado declaraciones similares en 2019.

"No las veo. Lo he intentado, ¿sabés? Pero eso no es cine. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano", había opinado.

"El hecho de que los filmes como tal no me interesen es un asunto de gusto y carácter personal. Sé que, si fuese más joven, podría haber estado emocionado por estas producciones cinematográficas y quizás hasta hubiera querido hacer una", había agregado al respecto.