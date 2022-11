VIOLETA URTIZBEREA REVELÓ POR QUÉ DIJO QUE NO A UN REALITY

07/11/2022 - 20:32 Pura Vida

En medio del boom de los realitys, muchos de los cuales suman famosos a sus filas, la actriz Violeta Urtizberea admitió que no la seducen para nada y que rechazó la propuesta de MasterChef Celebrity, aunque no lo nombró.

"Cuando me propusieron, dije que no. No me excita. No me gusta en general ir a la tele para hacer una nota, me da fiaca, me da nervios, ni te digo formar parte de un reality", reveló en una entrevista radial con el ciclo "Por si las moscas".

Y agregó: "Yo soy re obsesiva y ya me veía estando en mi casa practicando platos toda estresada, con mi hija, que todo es un caos, cortando perejil, viendo como se hace un cheesecake. ¿Por qué voy a estar haciendo eso? Yo ya me veía toda estresada porque tengo que saber un montón de cosas que no sé. Si Lila (su pequeña) no hubiera estado en mi vida, no sé si lo hubiera pensado. Creo que no, me da vergüenza".

Igualmente, no cerró del todo las puertas: "Capaz, mañana lo hago. No quiero nunca tener un prejuicio sobre algo porque eso te saca la posibilidad de vivir experiencias. Lo tengo que sentir".

Por lo pronto, Violeta sigue apostando a la ficción tras la exitosa telenovela de eltrece, "La 1-5/18", donde hizo de villana.