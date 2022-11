EL LIBERAL, CON LAS CREADORAS DEL ÉXITO DE LALI ESPÓSITO

07/11/2022 - 20:41 Pura Vida

La historia de Tamara, la irreverente filósofa de la cultura pop interpretada por Lali Espósito en "El fin del amor", es tan real como quien la escribió: Tamara Tenembaum. Precisamente su exitoso libro inspiró la serie de Prime Video que tiene como showrunner y guionista a Erika Halvorsen, reconocida escritora argentina. EL LIBERAL entrevistó a ambas, en exclusivo.

¿Cómo se inserta "El fin del amor", en estos tiempos?

Tamara: Yo creo que la serie no es de ninguna manera un reflejo, pero sí creo que no hay series de chicas de mi edad en la Argentina; y en ese sentido viene no a mostrarle un panorama a nadie, pero sí está inserta definitivamente en un mundo sobre el que las serie no han narrado, sobre cómo viven chicas de clase media, pagando las expensas, tratando de vivir de lo que les gusta, de ver qué forma de vida les cierra más profesionalmente, afectivamente- La serie viene a ubicarse en ese mundo de chicas que están tratando de abrirse paso y haciéndose muchas preguntas.

Erika: A mí siempre me interesó la voz de Tamara y el ensayo de Tamara "El fin del amor" no solo nos permitía transformar en acción, en escenas, en personaje todas las preguntas que ella hace en el libro, sino también desplegar el abanico de los vínculos. Hoy por hoy, los vínculos están bajo la lupa, entonces tratar de buscar nuevas maneras de vincularnos, cuáles son esas maneras, y simplemente abrir preguntas sin pretender dar ninguna respuesta.

Tamara, ¿qué te llevó a romper los mandatos familiares?

Era lo que yo quería hacer, básicamente. No tengo una respuesta mejor. Yo tengo una enfermedad que es que siempre hago lo que quiero. Es insoportable, es terrible, pero desde chica hago exactamente lo que quiero, por eso me fui, porque era la vida que yo quería hacer. No era una declaración de principios, era sencillamente la vida que yo quería hacer.

¿Qué se siente que Prime Video lleve a la ficción una obra tuya?

Y está buenísimo. Obviamente, es algo que nunca estuvo en mi horizonte, para nada. No escribo para eso. Ni siquiera ahora que pasó quiero escribir libros pensando en eso. Creo que hay que escribir libros queriendo que los libros sigan siendo libros, pero igual es un sueño y me permitió conocer el universo audiovisual, aprender a escribir guiones, a trabajar con gente muy espectacular, que le sumó capas a lo que yo hice, asi que estoy muy contenta

Érika leí una frase tuya que dice: "Escribo para que las mujeres se reconozcan como sujetos deseantes". ¿Cuánto de eso aplica aquí?

Yo vengo de la TV abierta. Siempre me encontraba con límites que tenían que ver con personajes femeninos; entonces, no es que yo dije "quiero empezar a escribir personajes para que las mujeres…", yo me empezaba a encontrar con un montón de limitaciones en la televisión abierta que no me parecían reales. Los personajes que a mí me hacían contar no tenían fallas, no estaban conectados con su deseo, porque un personaje femenino conectado con su deseo estaba más asociado a la villana; porque la heroína no podía ser deseante; porque si era una persona sexual decían que no era empática. Me empecé a dar cuenta de que estábamos muy seteados con una cultura de la pureza, con una cultura de la violación; que toda la televisión y la historia de la telenovela latinoamericana está atravesada por esa pureza y la cultura de la violación. Entonces, comencé a buscar la manera de contar los personajes que yo quería contar y que tienen más que ver con la realidad. Y sobre todo para dejar de mentirle a la gente. Porque en un momento se construyó una figura de "Doña Rosa", que no existe, es un imaginario pensado por varones que tomaban decisiones en las pantallas de nuestros televisores. Un poco de esa búsqueda de libertad nace mi idea no solo de hacer esta serie y contar la historia de Tamara, sino de hacerla nosotras y tener el poder y el control de lo artístico para poder cuidar nuestros personajes en la historia y Prime Video nos dio la libertad que necesitábamos para hacerlo.

¿Cuál es la relación del feminismo con la sexualidad hoy?

Tamara: Yo creo que la sexualidad es uno de los temas que el feminismo pone en tela de juicio en el sentido de si pensamos en cómo aparece el feminismo en la conversación a partir de 2015, con los números del femicidio en el país. Pero si pensamos en EE.UU, la conversación empieza desde el "Me Too", desde la pregunta sobre qué interacciones que tenemos naturalizadas constituyen interacciones violentas, y hasta qué punto nuestra sexualidad está atravesada por la violencia. En ese sentido, la sexualidad es un tema que está todo el tiempo puesto en discusión, no es el único, ni siquiera diría que es el más importante, pero si es un tema que más convoca a la juventud a conversar sobre el feminismo y a persona que no se sentían interpeladas por otros temas.