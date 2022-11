EL POLACO Y "LA CHINA", DESTINADOS AL ÉXITO

08/11/2022 - 22:08 Pura Vida

Tras haber lanzado su disco "El Ángel que me guía desde el cielo", El Polaco no se detiene y sigue generando sorpresas y novedades. En esta oportunidad presenta "Ya no quiero verte", nada más ni nada menos que junto a "La China" Suárez.

"El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que "La China" empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda." nos cuenta Ezequiel con gran entusiasmo, el porqué de su elección de la actriz y cantante. Además, agregó "La 'China' es súper humilde, talentosa y al toque conectamos".

"Ya no quiero verte" fue grabada en julio, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico de El Polaco en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera de canción. Sin dudas, una unión cautivadora que nos hará bailar en todas las fiestas de fin de año y paradores.

La colaboración de "La China" con El Polaco, cuenta además con un video donde se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un picaresco rodaje que finaliza con el fragmento de la canción "Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, Baby ya no quiero verte" y un gesto muy particular como broche final.

"La China" aporta toda su sensualidad, belleza, y talento, transmitiendo la luz y el carisma que la caracterizan, generando una dupla tan magnética que es imposible dejar de mirarlos.

"Ya no quiero verte" es lo nuevo de El Polaco y "La China", y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Acerca de "La China"

María Eugenia Suárez Riveiro (Buenos Aires, 9 de marzo de 1992) también conocida como "La China" Suárez es actriz, cantante, modelo y diseñadora de modas argentina.

Inició su carrera desde niña en la actuación, entre el 2007 y 2010 alcanzó mayor reconocimiento al interpretar a Jazmín "Jaz" Romero en la serie de televisión de Cris Morena "Casi Ángeles". De la serie surgió el grupo musical Teen Angels, del cual formó parte hasta comienzos de 2011 cuando decidió abandonar la banda.

Acerca de El Polaco

Ezequiel Iván Cwirkaluk, es un cantante, compositor y actor argentino. El Polaco es uno de los referentes de la música tropical contemporánea.

Desde el 2007 hasta el 2020 lanzó más de quince discos con temas populares en la música tropical como "Me quedo sin ti", "Sigo por el objetivo", "Molestando", "3 años y algo más", "Esto recién comienza", "Solo los fuertes saben esperar", "Sola otra vez", "Voy a beber, Voy a pedirle al tiempo", "Casadas", "Ahora es tarde" y "Amor Clandestino", entre muchos otros.