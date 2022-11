"Usar la medicina es lo mejor que sabe hacer"

08/11/2022 - 22:26 Pura Vida

Martín Clunes encontró en la serie dramática "Doc Martin" el papel de su vida al interpretar al doctor Martin Ellingham. El prestigioso actor inglés brilla en esta producción que se emite por Acorn TV.

Luego de 18 años en el aire, este médico gruñón y con fobia a la sangre colgará el estetoscopio. En una conferencia de prensa virtual con medios de América Latina, de la que participó EL LIBERAL, Clunes habló sobre esta realización cuya décima y última temporada ya puede ser vista en el servicio de streaming. Su último episodio será emitido el próximo jueves 1 de diciembre.

En el marco de ese encuentro online con los periodistas de Latinoamérica, el recordado intérprete de Richard Burbage en el filme estadounidense "Shakespeare in Love", respondió a dos preguntas de EL LIBERAL

La serie británica, de gran audiencia, sigue a Martin Clunes en el papel de un médico huraño y egocéntrico con un trato rudo y fobia a la sangre. La vida de este médico de cabecera cascarrabias, su relación amorosa y su posterior matrimonio con Louisa han conquistado a millones de fans en el Reino Unido y en todo el mundo desde la emisión de la primera temporada en 2004.

Al final de la novena temporada, el doctor decidió que renunciaría a ser el médico de cabecera de la pequeña ciudad de Portwenn, después de que su carrera fuera examinada por el Consejo Médico General debido a su fobia. En esta última temporada de nueve episodios, el doctor se esfuerza por superar su miedo a la sangre y comienza a preguntarse si tomó la decisión correcta al renunciar.

Con su esposa Louisa siguiendo su nueva carrera como consejera infantil en su antigua consulta, el Doc se queda cuidando a su hija de cuatro meses, Mary Elizabeth, y dedicándose a su afición de reparar relojes en la mesa de la cocina.

-¿El Doctor Martin tomó la decisión correcta al renunciar a ser médico?

No, no tomó la decisión correcta en absoluto. Fue precipitado e impetuoso. Y sí, si ves la décima temporada, descubrirás cómo se desarrolla. Pero es tan arrogante. Creo que pensó que había tomado la decisión correcta, pero muy pronto se da cuenta que es doctor y usar la medicina es realmente lo mejor que sabe hacer, porque aunque quiere a su nueva hija, no está hecho del todo para ser un gran cuidador de niños, la verdad.

-¿Cómo se explica que un médico tenga fobia a la sangre?

No es una ficción total. Se llama hemofobia, y es una reacción alérgica a la vista de la sangre y al olor de la carne cauterizada o quemada. Y es algo que creo que es una especie de cosa traumática que puede afectar y ha afectado a los cirujanos en el pasado. No lo inventamos completamente, pero como conflicto, nos sirvió muy bien. Como conflicto cinematográfico o televisivo, nos ha servido muy bien. Pero si ves esta última temporada, hay algo de información sobre por qué le tiene la fobia a la sangre el doctor. No diré más de eso porque no quiero estropearlo.