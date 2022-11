CAROSO MONGES TRAE "SUMAMPA" A "SOY HISTORIA"

09/11/2022 - 20:24 Pura Vida

La voz del poeta y cantor sumampeño Caroso Monges se levanta y recita y canta a las penas y alegrías del amor de su gente, a sus ancestros, a su tierra, al monte. Con voz firme y fuerte convicción en el mensaje, revela el paisaje humano de quienes habitan su pequeño lugar en el mundo enraizado en su existencia.

Con esa voz de los que no tienen voces, Monges eleva su decir en poemas en los que contrapone decires y realidades de Sumampa, su pago chico y querido. "Apenas soy un árbol más como tantos nacidos en el sur de mi querido Santiago", declama, en "Soy Historia, con Ramón Álvarez", una poesía de su autoría.

"Vengo heredando manos de raíces duras como cortezas de quebracho, pero suaves y tiernas para echar la semilla al surco donde soy paraíso verde, mi querido Sumampa. Madre tierra, madre tierra que me diste desde niño un corazón paisano hoy quiero preguntarte por qué estamos perdiendo tu paisaje", recitó.

Acompañado por Rosi Díaz e Ítalo Garnica, Caroso desplegó su poesía y su canto durante su participación en "Soy Historia, con Ramón Álvarez". En su obra también está presente la religiosidad de su pueblo, está Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

"Madre tierra que me enseñaste a no callar lo que me duele, hoy quiero preguntarte ¿dónde están tantos hijos que un día partieron y que nunca regresaron? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo han de seguir emigrando mis changos?", plantea e indaga en su emotivo poema.

Caroso cantó y contó sus experiencias. Narró su historia de cantor y poeta que manifiesta su arte con singularidad. Sumampeño de alma, pero con una historia entroncada en La Banda. "Mi historia tiene que ver con La Banda. Mi madre, embarazada, se fue, desde La Banda, donde trabajaba mi viejo que era ferroviario, a Sumampa. Allá nací. Tengo un cariño muy especial por La Banda", reveló.

"Mi vida fue entre guitarras, cajas, guitarras, bandoneones y los patios de todos los domingos con guitarreadas y guitarreadas. Vengo de una familia, los Roja, de músicos y cantores", contó el cantor sumampeño que desde niño, desde los 4 años, forjó su carrera musical que posteriormente potenció con dedicación, con profesionalismo puro.

Desde aquél día en que agarró un micrófono, "de esos cuadrados como un colador", en el Jardín de Infantes al que asistía, Caroso no dejó de cantar, tal como le reveló a Ramón Álvarez, "cosas que tienen que ver con nuestros cultores. Nosotros teníamos muy cerca los de Salavina, teníamos una influencia tremenda con lo que era el "Soco" y el "Cachilo" Díaz".

Caroso sigue cantando lo que su corazón le dicta. Continúa expresando sus sentires en cada poema y canciones que compone. Lleva adelante, muchas veces desde la autogestión, un trabajo intenso y comprometido.

Con una carrera consolidada, ha estado en varios festivales y espacios en los que la música ha sido el vehículo que le ha permitido llegar. Monge, con más de veinte años de trayectoria, no baja los brazos en su misión de juglar.

Acompañado por Ítalo Garnica, hermano del violinero Néstor Garnica, Monge sigue escribiendo su historia por los caminos de su pago chico y de su provincia. Siempre con la guardia alta en defensa del canto nativo.

Por donde anduvo cantando, Caroso elevó su espíritu y transmitió su mensaje en forma clara. Y sigue haciendo camino al andar, con nuevas canciones, con proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero con la certeza de que su obra será inmortal y trascendente.

En "Soy Historia", Caroso habló de estas cuestiones esenciales con Ramón Álvarez. Remarcó su sentido de pertenencia, la raíz de su canto, sus proyectos, sus nuevos temas y su renovado ardor por cantarle, con chacareras u otros ritmos, a su Sumampa.

