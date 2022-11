EL LIBERAL lleva a sus lectores a ver a "Tormenta"

09/11/2022 - 20:29 Pura Vida

Mañana, viernes 11 de noviembre, en el Club Ciclista Olímpico de La Banda, Danny Pecci "El Hechicero" celebrará un aniversario más del programa "Recordando", que se emite por el Canal 14 de Tele Imagen Codificada, y el título del ciclo musical conecta directamente al público con la nostalgia y con el deseo de reencontrarse con figuras como Liliana Ester Maturano,"Tormenta", cuyos hits quedaron marcados a fuego en el corazón de la gente, terreno que continúan ganando sus nuevas composiciones.

Antes del show que compartirá con Los Moros, Daniel Magal, Katunga, Jhonny Mendizábal, Los Internacionales Iracundos y Grupo Serpentina, además de su anfitrión "El Hechicero", Danny Pecci; "Tormenta" conversó con EL LIBERAL.

¿Qué significa para usted está vigencia plena?

La verdad que es muy emocionante después de tantos años de carrera. Este año estoy transitando mi año número 52, cantando desde muy chica. Ver que la gente te sigue apoyando, que guardaron tus canciones en su corazón, que te cuentan sus historias personales con cada canción, es un gran festejo para todos.

¿Cómo logra sostenerse en una industria que es volátil, por momentos, que evoluciona y es rápida en cuanto a cambios?

No sé si evoluciona, pero sí que cambia. Yo pasé por todos los formatos: el vinilo, el casete, el CD, el DVD, y cada nueva cuestión técnica que aparecía traía un cambio en la manera en la que teníamos que trabajar. En vinilo, la gran venta era de sencillos y las canciones duraban muchísimo, un éxito sonaba todo el año. El casete fue otra cosa, porque había que vender el casete completo, entonces uno tenía que tener más de un éxito. Después apareció la piratería que hacía que las ventas comenzaran a bajar; el DVD con shows en vivo, hasta que llegó internet que cambia todo, la forma de trabajo porque ahora sacás un disco y tenés las plataformas digitales o las redes sociales para comunicarte con la gente. Hay muchas cosas de esta nueva etapa que me gustan, como las redes sociales porque tenés comunicación directa con la gente que te sigue, podés saber lo que piensan, saber cuáles son las canciones que más les gustan. Entonces es bárbaro para promocionar tus eventos, como el álbum que saqué en diciembre del año pasado "Por todo lo vivido", que está en las plataformas digitales. Pero lo que todavía me resulta más frío son las canciones en las plataformas digitales, porque aún prefiero el CD, que te trae el arte del disco, las fotos, el librito con las canciones.

La mujer ha logrado reivindicar varios de sus derechos, ¿cómo la hace sentir?

Muy feliz, inclusive yo formo parte de una colectiva que se llama "Las cumparsitas", que lo formamos en la época de la pandemia. Al comienzo éramos 9 en el chat de un grupo de whatsapp que nos acompañábamos en ese tiempo de encierro y nos encontrábamos a las 5 de la tarde en una cadena de oración, y compartimos tanto tiempo que María Eugenia Díaz propuso hacer una colectiva, fue reuniendo gente de todo el país y ahora somos 450. Hemos presentado una ley de cupo para creadoras para todo aquello que se haga con dinero del Estado, porque a través de este grupo hemos conocido a grandes creadoras, pianistas, arregladoras, que tienen un gran talento y no tienen un campo para desarrollarlo.