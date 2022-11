La “China” estrena programa, y Lali, también

15/11/2022 - 21:52 Pura Vida

Tanto Eugenia la “China” Suárez, la novia del trapero santiagueño Rusherking; como Lali Espósito están atravesando un tiempo de mucha creación. La primera confirmó que las imágenes que compartió estas últimas semanas en sus redes sociales desde los escenarios naturales de Qatar tienen que ver con un nuevo proyecto para Star+, mientras que la segunda, además de haber estrenado la serie “El fin del amor”, en Prime Video, la cual la tiene como protagonista y productora, ya tiene fecha de estreno para la nueva temporada de “Sky Rojo”, la ficción española que se verá a partir del 13 de enero de 2023, por Netflix.

Este fin de semana comienza el Mundial Qatar 2022, y la plataforma Star+ tiene todo listo para que la “China” debute, en la previa de este evento internacional, como conductora de un ciclo propio. “Estoy muy contenta de compartirles esta noticia: El 17 de noviembre se estrena #La‑ ChinaEnQatar.Vamos a viajar juntos por este país descubriendo su cultura, comida y paisajes”, anunció la china. Asimismo, Star+ comentó: “En 3 días, Eugenia ‘La China’ Suárez nos va a mostrar cómo es Qatar desde una perspectiva única”. En paralelo con las diversas actividades que tiene en su agenda, según lo refleja Teleshow, Suárez sigue apostando a su faceta como cantante.

En este sentido, a fines de octubre estrenó “Ya no quiero verte”, una canción que interpreta junto a El Polaco que ya cosecha miles de reproducciones. De hecho, en las últimas horas el intérprete de “Deja de llorar” invitó a la actriz a realizar el challenge que rápidamente se hizo viral. En el feed de Instagram del músico, el video logró miles de likes y comentarios, entre los que se destacaban lo bien que se movía la China con su look relajado y sexy, mientras el cantante intentaba seguirle los pasos enfundado en un bermudas y una musculosa. Bailando cumbia En el video del tema en cuestión, se los puede ver a ambos bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción.

“Papi, buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto particular. Y si este 2022 estuvo lleno de trabajo para Lali Espósito, con shows y su participación como jurado en “La Voz Argentina”, además de su debut como productora de la serie para Prime Video, “El fin del amor”, que también protagoniza, el 2023 no parece que será diferente. Netflix lanzó el tráiler de la tercera y última temporada de “Sky Rojo”, que estelariza la argentina junto a Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez y Yany Prado. Después de seis meses, Coral, Wendy y Gina, han logrado estar en paz. Sin embargo, el pasado vuelve a aparecer y podría terminar con ella.

En esta tercera parte se verá que luego de que sus protagonistas huyen de su proxeneta con cuatro millones de euros, comienzan una vida de cero en un nuevo lugar. Pero todo cambiará cuando vuelvan a ver a los dos sicarios que trabajaban con Romeo, en el horizonte, (Asier Etxeandia). La tercera temporada contará con ocho episodios y aparecerán nuevos personajes como Rauw Alejandro, el cantante y novio de Rosalía, quién ayudará a escapar a las protagonistas. A Lali también la espera en marzo su concierto en Vélez Sarsfield.