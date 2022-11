LOS KIJANOS VIVEN UN TIEMPO DE EQUILIBRIO Y MUCHA COSECHA

16/11/2022 - 20:37 Pura Vida

Los Kijanos no se atan a géneros musicales. Desde el folclore hasta la balada y otros ritmos los convierte en un grupo que no le teme a los preconceptos existentes en esta materia sino que lo desafían permanentemente.

El conjunto, liderado por el músico santiagueño Ramón Lacube, demostró esa cualidad en "Soy Historia, con Ramón Álvarez", producción de EL LIBERAL que podrás ver, a partir de hoy, ingresando a www.elliberal.com.ar, a nuestro canal de YouTube EL LIBERAL Producciones, a nuestras redes sociales y por Canal 7 de Santiago del Estero, a las 14.

"Estamos contentos porque el universo está conspirando a nuestro favor. Estamos trabajando todos los fines de semana. Tenemos todo noviembre, diciembre y enero completo", le contó Lacube a Ramón Álvarez tras realizar una potente versión de "Mi origen y mi lugar", canción que le pertenece a Horacio Banegas.

"Hoy me he dado cuenta que cuando uno está bien en la casa, con la familia, viene todo lindo después. Si uno está mal internamente hace muchas macanas. Los changos, Nacho, Guillermo y Santi, que se sumó hace poco, me dan la oportunidad de poder decir: "Loco, esto podemos hacer y lo podemos lograr", resaltó.

"Vivimos de esto", enfatizó Lacube. "Pasamos mucho más tiempo entre nosotros que con nuestras familias", destacó al referirse a la convivencia que tienen fruto de la apretada agenda de actividades que vienen desarrollando y que van a desarrollar en el 2023.

Hoy, Kijanos sigue trabajando con esfuerzo, dedicación, responsabilidad y amor por nuestra cultura y defendiendo los ideales de su provincia en cada lugar donde se presenten.

Las anécdotas se sucedieron una tras otra en la conversación entre los Ramón. Y una de ellas tiene que ver con las clases de canto que tomó Lacube en Salta. Otra, con Los Umbides.

Reveló las técnicas que utiliza para darle fuerza a su propuesta musical. "Eso me lleva a elegir las canciones y me da la certeza en todo", consignó.

Contó también que él le pasó canciones a Norberto Alkalá y a Enrique Maza, entre tantos otros notorios de la movida tropical.

Con "Canciones que no se pueden olvidar", tal es el nombre de su último disco, recorrerá próximamente el sur argentino. El repertorio está conformado por un popurrí de composiciones que, en palabra de Lacube o en boca de un amigo de Lacube "son canciones que no se pueden olvidar. Estas canciones le renuevan el alma a la gente".

LA HISTORIA

La historia comienza a escribirse en Santiago del Estero en julio de 2006, cuando Ramón Lacube decide formar un grupo de jóvenes con muchos sueños y proyectos a cuestas. Lacube ya desvinculado por ese entonces de uno de los grupos folklóricos más populares del país, Los del Río, toma la iniciativa y junto a Edgar López y Esteban Basualdo comienzan a crear un estilo único y renovado, con el objetivo de llegar al corazón de personas de todas las edades y dar el puntapié inicial al proceso de grabación de su primer trabajo discográfico, "Raza", lanzado a todo el país a través del sello discográfico Fogón Music.

A través de este material, recorrieron los distintos festivales de la provincia, La Salamanca, Chacarera, Melón, Rosquete, y asípor todo el interior de Santiago del Estero.

Ya en el año 2007 y con una visión más clara del camino y el estilo musical, Grupo Kijano decide viajar a la provincia de Salta e incorporar a Ignacio "Nachito" Ferreyra y formar parte del elenco estable de la peña "La Panadería del Chuca", con esta formación llega a ser la Revelación de las peñas de Salta y se consagra ganador del Pre-Cosquin 2009, siendo el único representante de la provincia en ese festival.

En la historia del grupo se destaca que en el año 2010 grabaron segundo trabajo discográfico, "Mentiras", en el ya se incorporaban Ricardo Vega en voz y guitarras, Leonardo Juárez en bajo, Javier Díaz en teclados y Pablo Caro en batería.

Este último trabajo fue presentado con un rotundo éxito en el coliseo mayor de Santiago del Estero, el teatro 25 de Mayo, y su vez contó con la grabación de un DVD que se lanzó al mercado en enero de 2011.