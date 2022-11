Rei dejó la barbería y la mecánica para volcarse de lleno a la música

16/11/2022 - 20:47 Pura Vida

Cuando todavía repartía su tiempo entre la mecánica y su barbería de la Zona Oeste, Rei, el actual novio de María Becerra, comenzaba a grabar algunas primeras canciones y a perfilar su vocación dentro de la música.

"Yo cortaba el pelo y estaba en la barbería todo el día. A los clientes que venían a cortarse les mostraba algunas canciones. Algunos por ahí me decían que estaba bueno lo que hacía y que tenía que subirlo", contó a Télam.

La historia se completa con un niño de 13 años llamado Elián, por entonces uno de sus habituales clientes, quien lo ayudó a poder subir su primera canción a las plataformas.

"Yo no sabía cómo juntar una imagen con un audio para subirlo a YouTube y generar un video. Así que después de cortarle el pelo, agarramos la compu y el nene me lo terminó de resolver. Desde ese día, arrancó el camino y no paré hasta que me di cuenta que lo mío era la música", dijo.

¿En qué lugar pones hoy lo que fue "Reicing"?

Para mí fue como decir "este soy yo". Hice un disco donde pude contar todo lo que estaba flasheando del mundo de los autos y cantar sobre todo lo que viví y quise hacer todo el tiempo durante mi vida, que por entonces era la mecánica, de la que me alejé por la música. Con ese disco traté de unir las dos cosas y pude contarle al mundo de dónde venía Rei y cuál era su punto de partida. Ahora, que ya les conté cuál era mi identidad, le canté a los fierros y al barrio y demostré lo que conozco, siento que pude generar una identidad.