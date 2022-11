Las ofertas de trabajo que recibe Wanda ponen en crisis su pareja

17/11/2022 - 21:44 Pura Vida

Si bien el pensamiento puede sonar arcaico y oler a naftalina, en una de las últimas entrevistas que Wanda Nara concedió a un medio italiano reveló que el verdadero motivo de su separación de Mauro Icardi, el padre de sus dos hija, fueron sus deseos de volver a trabajar en algo que la apasiona, no solo como su representante, y no tanto el rencor por el affaire que el futbolista tuvo con la actriz Eugenia la "China" Suárez.

"Durante mucho tiempo solo cuidé a mis hijos y mi esposo, pero ahora quiero recuperar mi tiempo", admitió la empresaria a la revista Vanity Fair, y sumó: "No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Hace poco le expresé a Mauro mi deseo de volver al trabajo y no le gustó".

"En la Argentina me siguen ofreciendo programas para conducir, me gusta mucho la televisión, también en Italia tengo dos proyectos que deberían empezar en marzo", detalló. Y sin poner título de reconciliación a lo que están viviendo actualmente remarcó: "Yo sé que si nos volvemos a juntar, y en dos meses le cuento de una nueva oferta de trabajo, estaremos de nuevo en el mismo punto de partida".

Wanda también lanzó -sin nombrarla- un comentario picante contra la "China", al hablar del affaire que protagonizó su pareja. "La mujer en cuestión (por la actriz) es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé. Otro le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes", se explayó.