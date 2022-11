LA ESPOSA DE DI MARÍA REVELÓ LA LUCHA QUE LOS FORTALECIÓ

21/11/2022 - 21:42 Pura Vida

Con el inicio del Mundial de Fútbol Qatar 2022 todas las miradas están puestas no solo en lo que sucede en esa superficie cubierta de pasto, rodeada de tribunas, sino también en las historias de vida que atravesaron sus protagonistas y que fueron moldeando sus temperamentos y sumándole recursos para afrontar las dificultades, como lo que le sucedió a Ángel Di María, el delantero de la Selección Argentina, quien junto a su esposa Jorgelina Cardoso, experimentó hace nueve años lo que significa el miedo de perder a un ser amado, cuando Mía, su primera hija, nació con apenas seis meses y tuvo que permanecer otros dos en terapia.

"Mía nació con 29 semanas y fue difícil. Uno siempre habla de los bebés prematuros, pero no llega a sentir y a dimensionar lo que le pasa a los papás en ese momento. Estás entre la vida y la muerte, esperando el parte cada día. Me acuerdo que eran al mediodía y era rezar y cruzar los dedos para que digan algo positivo", recordó, Jorgelina en una entrevista con Jésica Cirio para el especial Mujeres de la Selección que emite Telefé.

Y sobre cómo se sobrepusieron a aquel momentos, mientras estaban iniciando su vida en Madrid, la esposa de Di María recordó: "A mí me pasó algo raro. En ese momento, mi mamá y mi suegra me dijeron 'Jor, vamos para allá'. Me internaron y a la semana nació Mía. Mi mamá y mi suegra querían venir para estar conmigo, pero no quise", contó en referencia a la etapa avanzada del embarazo.

Con respecto a su decisión de vivir en soledad esa experiencia, explicó: "Cuando a mí me pasa algo fuerte me hago como un bicho bolita, me la arreglo sola y lo soluciono. No quiero que sufra el otro. Entonces dije 'ustedes quédense ahí'".

Y agregó: "Cuando estoy triste un poco que busco estar sola. Bueno, estaba con Ángel, pero queríamos estar solos. Nos pasó eso. Muy raro. Fueron dos meses", recordó Jorgelina, quien después dio a luz a Pía, en 2017, pero esa vez en Francia, ya que el jugador formaba parte del París Saint-Germain.

Si se echa una mirada hacia atrás, se podrá ver que "Fideo", como lo llaman cariñosamente al futbolista, no la tuvo nunca fácil. Convertirse en jugador también implicó un gran sacrificio para él y su familia, y aunque tuvo épocas brillantes, poco antes de que tuviera un papel protagónico en la obtención del título de la Copa América 2021 con la Selección Argentina, Di María fue blanco de muchas críticas por parte de la prensa y quien estuvo a la par fue su esposa, Jorgelina, porque están acostumbrados a apoyarse.

Nacidos en la ciudad de Rosario, Jorgelina y "Ángel" comenzaron su noviazgo en el año 2009, cuando el jugador se desempeñaba en el club Benfica de Portugal. Así que los primeros años vivieron una relación a la distancia. Ella, por entonces, trabajaba como instrumentadora quirúrgica. Pero con el tiempo, y como todas las esposas de los futbolistas, tuvo que dejar de lado su carrera para poder acompañar a su marido en los distintos países en los que jugó. El 30 de julio de 2011, en tanto, ambos se casaron en la Catedral de Rosario. Y, desde entonces, nunca más se separaron.

Los otros rosarinos

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi también iniciaron su amor en Rosario. Se conocen desde chicos, cuando tenían 9 y 8 años, y con el paso de los años formaron una de las familias más consolidadas del mundo del deporte. Aunque no les tocó enfrentar nada tan extremo como temer por la vida de alguno de sus hijos, como sí le pasó a Di María y a su esposa, el amor sí se puso a prueba con las presiones del mundo futbolístico. En el documental que recorre lo que fue la carrera hacia la Copa América 2021, Messi cuenta en Netflix, lo difícil que le resultaba pensar que su familia sufría todas las críticas que apuntaban hacia él.

¿Cuándo nació el amor? Cuando coincidieron un verano en la casa de Lucas Scaglia, conocido del delantero. Al verla, Messi quedó enamorado de ella. "¿Quién es?", le preguntó a Scaglia cuando la vio. "Antonela, mi prima", aseguró en aquel momento el amigo de Leo en una entrevista.

A partir de ese encuentro, ambos empezaron a verse y Lionel solía dedicarles cartas a Antonela en la que expresaba sus sentimientos y su amor. Pero durante varios años, solo fueron amigos.

Hoy en día, el mundo habla del amor que los une. Y ella deja que sea Lío el que esté en primer plano, mientras lo acompañan con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, con quienes viajó a Qatar para alentarlo.