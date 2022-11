Con la salida de "La Tora", el juego en GH apunta a otros

21/11/2022 - 21:47 Pura Vida

Gran Hermano, el reality más visto de la televisión argentina, ya eliminó a los participantes que desde el inicio se habían "comprado" la enemistad del resto de los jugadores, e incluso la del público. Así, el voto telefónico sacó de la casa a Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, y ahora a Lucila "La Tora" Villar; por lo que seguramente el juego comenzará a poner en foco a los que trataron de mantenerse al margen de todas las estrategias. Con excepción de Walter "Alfa" Santiago, siempre votado, pero salvado por los televidentes, y Agustín Guardis, otro "apuntado" por los "hermanitos", que tiene mucha banca en el afuera.

Y el propio Agustín se está viendo obligado a jugar su carta, aprovechando el cruce que tuvieron Romina Uhrig, la exdiputada y su "rival" personal por la política, con "Alfa", a quien ella llamó "degenerado".

En el video que se difundió primero en las redes sociales se puede ver cómo Walter y la exdiputada estaban hablando y bromeando entre ellos, hasta que en un momento, la mujer le dice: "Mirá, degenerado". Fue allí cuando "Alfa" le respondió: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, andá a cag...".

A raíz de esto, Agustín se mostró muy enojado por el comentario y fue directamente al confesionario a hacer una denuncia al respecto. "Se acaba de cometer otra vez, para mí, una infracción al reglamento y también a la moral. En este caso, dirigida hacia Walter", comenzó diciendo "Frodo".

Luego, remarcó: "Una broma que trascendió de mal gusto. Lo trató de degenerado. No me gusta, Walter está muy nervioso, está diciendo que se quiere ir y que no aguanta más esto".

Hasta anoche, Romina tenía serias sospechas de que Agustín le había dedicado a ella la nominación espontánea porque cuando Daniela fue al confesionario con la idea de usar esa posibilidad, GH le advirtió que ya había sido usada.

Gran Hermano 2022 es, cada noche, lo más visto del prime time, y es por eso que se especuló mucho con la fecha final del ciclo éxito de Telefé que conduce Santiago del Moro y que se ve en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7.

Pero se acabaron las dudas ya que Ángel de Brito, desde su cuenta de Twitter, confirmó cuál será la fecha de la emisión final del reality que tiene en vilo al país. "19/3 final de #GranHermano", escribió el periodista en la red social del pajarito, y así confirmó que el ciclo continúa durante todo el verano.

Con esa finalidad, habrá repechajes y otras novedades, más adelante. Ahora la pregunta es hacia quiénes girará la mirada de los "hermanitos" para la nueva gala de nominación del miércoles. Aunque no lo sabe, Agustín Guardis tiene al exfutbolista Sergio "Kun" Agüero como su más ferviente defensor desde sus redes sociales. Por lo que "Frodo", como lo llaman los que ven su parecido con el actor de "El Señor de los Anillos" tendría larga vida asegurada en el juego.