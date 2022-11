El actor santiagueño Francisco Bass sigue en Netflix con "Cielo Grande"

23/11/2022 - 20:28 Pura Vida

El actor santiagueño, Francisco Basbús o Fran Bass, vuelve a Netflix con el estreno de la segunda temporada de la serie "Cielo Grande" cuya fecha de estreno fue confirmada por el gigante del streaming para el próximo 30 de diciembre. "Soy Ron Navarro, y todas las consecuencias de lo que quedó abierto en la primera temporada", reveló, a EL LIBERAL, el intérprete quien está radicado en México.

"Feliz y agradecido de haber formado parte de este proyecto tan mágico y bendecido. De trabajar por tercera vez bajo la dirección del gran Mauro Scandolari. De ponerle el cuerpo a un personaje soñado y creado por Jorge Edelstein, el líder más positivo con el que me tocó trabajar. De conectar y confiar en una coach tan sensible y talentosa como Cecilia Echagüe.", destacó el ex Rebelde Way.

Se trata de una serie que conjuga acción, misterio, romance y entrañables momentos musicales, que narra la historia de un grupo de adolescentes que trabajan para salvar un hotel entrado en años y perdido en medio del Delta argentino. "Cielo grande" reúne recuerdos de la infancia, secretos familiares y momentos inolvidables en medio de una emocionante competencia de wakeboard.

Los roles protagónicos están cubiertos por Pilar Pascual, Abril Di Yorio y Víctor Varona. Ahora, en esta segunda temporada, sus personajes deberán luchar intensamente por el futuro de Cielo Grande cuando los nuevos dueños hacen una jugada y toman el control del resort.