VIDEO | HUGUITO FLORES CELEBRA SU AMOR POR LA MÚSICA EN "SOY HISTORIA"

La música es su ADN. Su amor por cantar viene desde pequeño, desde cuando vivía en Campo Gallo, ciudad santiagueña del departamento Alberdi en la que nació. Desde entonces no ha parado de cantar, componer y versionar clásicos del cancionero popular.

Lo cierto es que Hugo Flores, "Huguito" como lo conocen todos, es hoy un referente indiscutido de la movida tropical argentina. Sus canciones la interpretan en la Argentina y en otros países. Siempre innovando y proponiendo, "Huguito" consolidó un estilo.

Y sobre ese amor por la canción habló en "Soy Historia, con Ramón Álvarez", producción de EL LIBERAL que podrás ver ingresando hoy en www.elliberal.com.ar a nuestro canal de YouTube EL LIBERAL Producciones, a nuestras redes sociales y por Canal 7 de Santiago del Estero, a las 14.

"A mí me nace desde muy chiquito, dos centímetro menos que ahora", le dijo a Ramoncito y bromeando con su estatura. "Hasta donde recuerdo, a los 5 años de edad ya tenía una guitarrita de plástico, color verde, que me había comprado mi mamá. Me hacía cantar arriba de la mesa. Era el muñequito de la torta", evocó, siempre con gran humor, parte de su infancia.

Profesionalmente, "Huguito" Flores "El Súper" celebró sus veinte años de trayectoria. Es el preferido. Hace 20 años que la guaracha se convirtió en la principal pasión y trabajo; y un lustro que su camino como solista lo tiene entre los elegidos del público. Es un torbellino creativo, que cada año tiene una meta por superar.

Desde toda la vida le gustó escuchar mucha música más allá de los géneros. Desde folclore hasta rock y cumbia. Desde niño y aún hoy, a sus 57 años de edad, sigue haciéndolo y esa apertura a los géneros musicales se nota en cada una de las propuestas musicales que presenta.

"Manos de Tijera" se estrenó el pasado julio, y junto a los demás videos del artista, suman 1.300.000 (un millón trescientas mil) visualizaciones. En los primeros meses de la pandemia, sus fans crearon un grupo de WhatsApp que llegó a los 45 mil participantes. No es noticia que la guaracha es el género por excelencia en nuestra provincia, pero sí lo es, que un artista justamente del ritmo sea el elegido entre las escuchas en las plataformas digitales.

En este 2022 las canciones nuevas se volvieron apenas a un mes del estreno, en las más escuchadas. En Youtube, con 41 mil suscriptores, las vistas alcanzaron un número pocas veces antes visto, el millón de reproducciones.

La realidad de plataforma audiovisual se replica de igual manera en Spotify, unas 167 mil escuchas mensuales lo catalogan como número uno dentro del ritmo. Sin dudas un pequeño gran imperio en las redes que el cantante e intérprete nacido en 1965 en Campo Gallo, en el norte santiagueño, va creando. Autor de más de 65 temas, su segundo disco solista ya tiene cosecha segura.

Con público que escucha sus canciones en Chile, España, Italia, Uruguay, Bolivia, Paraguay; y en Argentina, desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe principalmente, demuestra no solo el crecimiento sino la fidelidad al estilo que propone "El Super" santiagueño de la guaracha, Huguito Flores.

Durante el 2017, Hugo decide comenzar un nuevo camino, teniendo muy buena aceptación del público con su nueva propuesta Huguito Flores "El Súper”. En el 2020 lanzó su primer disco titulado "Te Sigo Enamorando" con el sello de Norte Producciones.

Y con el acompañamiento de Ramoncito con su charango, "Huguito" interpretó tres de sus grandes hits; "Me sobrabas tú", "Qué hubiera sido antes", "Tres noches" y "A través del vaso".