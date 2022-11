Sin "Alfa" en placa esta vez, ¿se irá otra mujer?

24/11/2022 - 21:23 Pura Vida

Tras la eliminación de Lucila "La Tora" Villar de la casa de Gran Hermano, algunos participantes, como Coti, esperan que el próximo en abandonar el juego sea Agustín, para que el camino a la final le resulte más fluido. Pero su deseo puede que no se cumpla, ya que el joven analista político tiene una legión de seguidores que le vienen dando su apoyo desde el primer momento, cuando fue a placa de nominados una y otra vez. Solo que en esta ocasión, una jugada de Agustín no habría sido muy bien vista por el público: su voto a Julieta, junto a los dos primeros que le dio a Romina, la exdiputada, que es vista como una muy buena jugadora.

"Fede" Bongiorno, experto en el programa, reflexionó sobre la jugada: "Hay que reconocerle a Agustín que le salió muy bien la de Romina, no solo porque quedó en placa (ella no tiene chance de irse y creo que él lo sabe) sino porque esto la va a descolocar un montón y quizás eso la debilite también", señaló.

Otra que hizo su análisis fue la periodista Laura Ubfal, quien también forma parte del ciclo de Telefé. "Los tejes y manejes de Juliana 'Tini', la llevaron a ser la que más votos tuvo en la nueva placa de GH y por lo que se sospecha será la que se irá este domingo de la casa", advirtió; lo que dejaría a "Maxi" sin pareja.

Thiago, quien se convirtió en el líder de la semana tenía anoche la posibilidad de salvar a alguno de sus compañeros: Nacho, Agustín o Romina, porque las otras dos, Juliana y "Cata", fueron llevadas a la placa con el aporte de sus votos.

Mientras tanto, el joven de González Catán no solo está viviendo un apasionado romance con Daniela, sino que se dejó ayudar por Agustín para poder enfrentar su miedo a leer en público, ya que al ser el líder está obligado a leer para sus compañeros los comunicados que emita GH. "Sé leer, pero no me gusta leer en público. Me da vergüenza y me trabo todo", le contó Thiago, y Agustín respondió: "Eso no es porque leés mal, es porque te da vergüenza y te trabás".

Acto seguido, le remarcó que lee bien porque cuando lo hace en voz alta no se traba. Y lo animó a practicar con lo que encontró en la casa, como envoltorios de galletitas de chocolate, gesto que fue aplaudido en las redes.