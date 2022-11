"Jaula": notable pieza de suspenso con niña en peligro

26/11/2022 - 20:29 Pura Vida

La cinematografía española ha crecido notablemente en los últimos años en la producción de thrillers, no solo en cuanto a la cantidad sino a la calidad técnica de las realizaciones. No es casual que muchas de estas producciones hayan logrado repercusión internacional; mencionemos como ejemplo, la adicción confesa de Stephen King por la serie "La casa de papel". Hay un gran sentido del espectáculo, narraciones dinámicas y no se escatiman medios para que el espectador que busca divertirse (el llamado pochoclero) se sienta satisfecho con un producto cuidado.

"Jaula" es otro ejemplo de este "destape" español, ya no orientado a lo sexual como aquel de los 70, sino al gran espectáculo popular (lo que suele denominarse "Blockbuster"), en muchos casos (todo hay que decirlo) manipuladores ("gozosamente manipuladores", se podría decir también). Alex de la Iglesia participó en la producción y algo habrá de su impronta; pero es curioso que en este estreno detrás de cámara esté un debutante en el largometraje, Ignacio Tatay (coautor del guion con Isabel Peña), quien hace ansiar ver pronto nuevas obras suyas. Su relato hace que nos sintamos enganchados (esto es, objetos de la intriga y la tensión permanentes) desde el primero al último minuto de los 106 totales.

Líneas de tiza para contener el horror

En la trama, una pareja casi arrolla con su auto a una niña parada de noche en medio de una carretera. Las circunstancias harán que Paula y Simón se hagan cargo de la custodia temporal de la pequeña Clara, que se encuentra muy traumatizada: no quiere hablar y siente pánico a salir de un cuadrado dibujado con tiza en el suelo (el film es conocido también como "La casa de tiza" o "The chalk line" para el público angloparlante). Si los niños que sufren ya son motivo suficiente para involucrar emotivamente al espectador en un relato, a ello se suma la pareja protagonista que tiene un conflicto de paternidad frustrada y una estructura narrativa al modo de un policial de enigma. Estos padres adoptivos, la policía, los psicólogos y con ellos el espectador irán observando posibles pistas y formulando hipótesis, todas las cuales parecen conducir a una terrible realidad oculta.

¿Es un relato perfecto? Es posible que a muchos no conforme la resolución de la trama, la revelación final para la intriga. El guion de Tatay y Peña deja ciertamente algunos hechos sin aclarar y enteramente librados a la imaginación del espectador, que tendrá que completarlos, sin certezas. Según cómo se mire, esto es bueno (dejar que nosotros también "escribamos" la historia) o malo (podrían interpretarse como "cabos sueltos"). Pero más allá de los posibles reproches, lo cierto es que "Jaula" es una película con mucho de virtuoso, con un ritmo que no decae, mucha emotividad (gran mérito del gran elenco), suspenso, giros sorprendentes, cambios de perspectiva, ruptura de la linealidad narrativa, momentos de violencia y horror. Un deleite asegurado.