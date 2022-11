Marina desconfía de la serie de Ricardo Fort

26/11/2022 - 20:41 Pura Vida

Marina, la hija menor de Juan Carlos Calabró se convirtió en una voz importante en el mundo de la farándula, a través del análisis y la crítica que comparte a través del programa radial "Lanata sin filtro", donde es columnista de espectáculos.

Entrevistada por el programa "Intrusos", que conduce Flor de la V, en América, Calabró reveló sus dudas acerca de la serie sobre Ricardo Fort, de la que participó alentada por Graciela Alfano.

"Todo es raro en la serie de Ricardo. Nunca me quedó claro cómo… Después me mandaron un papel para que autorice el uso de algunas frases", dijo y sumó: "Hablé 6 horas y quedaron tres oraciones. Les juro que yo no entendí…llego y la llamo a Alfano y ella me dijo que confíe…todo rarísimo"

"Yo grabé la alfombra roja, el desfile y te hacían una pregunta sobre Ricardo…ojalá quede lindo. Yo tengo serias dudas" contó sobre cómo fue el proceso de grabación. "Yo decidí participar porque creo que él hubiera querido. Creo que él disfruta de esto, y que el lo hubiera querido así. Los que lo queremos está bueno que hablemos de él", cerró.