El lado salvaje, desde Ushuaia, con Vanesa

Vanesa González protagoniza "El lado salvaje", filme que entremezcla el suspenso con relaciones familiares para la que trabajó en un papel que hiciera creer la trama desde lo físico y que se estrena en salas del país.

"Lo que más pensé es que podía colaborar en estar despierta físicamente y que eso podía convivir con la propuesta del director, que era más estática", dijo González a Télam.

González interpreta a Clara, una joven que regresa de vacaciones tras una larga ausencia a la estancia de su padre en la montaña en Ushuaia. El viaje lo realiza con su marido, con quien no pasa un buen momento, y su hija. Más que un reencuentro, se trata de un viaje para convencer a su padre de que acepte un tratamiento médico.

"Cuando leí el guion me interesó bastante lo que sucedía con los lazos y los vínculos. Lo que pasaba con su pareja, su padre y amigo. Eso es lo que más me atrajo", dijo la actriz, que llegó a la TV con un protagónico en "1/2 Falta" y luego le llovieron las propuestas, entre esas la serie sobre Carlos Tévez, "Apache".

En medio de este devenir familiar, Juan Dickinson, el director, entrelazó una historia de suspenso basada en su documental "Perros del fin del mundo", en el cual narra la transformación hacia lo salvaje de los perros abandonados en Tierra del Fuego. La escena que abre la película es la de un can que se le abalanza a la yugular a un cazador.

"Esos perros quedan a merced del clima y del hambre -dijo González-. Y el frío es un frío que te morís. ¡Yo tenía hambre todo el tiempo! No quiero imaginar un animal. Yo adoro a los perros, pero iba caminando por ahí y me latía el corazón. Sabés del problema, pensás en los perros y no sabés si alguno aparece y te salta".

Fueron dos los meses que el equipo pasó en Tierra del Fuego. "Fue una locura. Paramos en Tolhuin. Las cabañas daban a un lago, era increíble. Pero el clima, súper hostíl. Priman mucho las necesidades: comer, dormir y abrigarse. Teníamos rodajes nocturnos y nos poníamos bolsas de agua caliente entre las piernas si los planos eran cortos", recordó.

¿Cómo vivís el cine, donde el director y el montaje tienen la decisión final, y el teatro, donde los actores son los que lo hacen?

Me estresa mucho el cine, aunque me encanta. Hay una pérdida de control en cuanto a los criterios. Hay mucha gente que tiene lo suyo y esas son las elecciones que se toman al final. Ya sea el director o el editor. Y en teatro es el actor el que tiene que mantener viva la llama. Con el director te estimulás y estimulás a los compañeros para poder interpretar todas las noches el mismo papel.

Además, cada director tiene su manual.

En verdad, Juan (Dickinson) trabaja mucho en función de la cámara. Todas las escenas hay que hacerlas con la puesta. (Israel) Caetano, (con quien grabó "Apache) en cambio, trabaja de otra forma es de mirar de afuera y luego hacer la puesta. Juan es a la inversa. Él ya tiene armada la puesta y nos dice dónde trabajar.

Hay algo de circular en la relación de Clara con el personaje del marido y el padre.

Yo creo que hay algo en el vínculo con su padre y su marido que es lo que se asemeja en la distancia con su padre. Me parece que durante la película, a pesar de la distancia con su marido, la relación se refuerza. Sobre todo en lo que él banca las propuestas de Clara.