Nuevos y viejos participantes de GH esperan la luz verde para entrar

29/11/2022 - 22:02 Pura Vida

El fenómeno en el que volvió a convertirse el reality Gran Hermano, por Telefé, obliga a la producción a hacer algunos movimientos inesperados para seguir sosteniendo el muy buen rating. En ese contexto, trascendió que el programa llegaría a su fin a mediados de marzo, ya que antes de Navidad se incorporarán viejos y nuevos participantes. Así lo reflejó el periodista Nacho Rodríguez, en su cuenta de Twitter, donde adelantó que el público elegiría quiénes serían los dos eliminados que podrían volver a ingresar para encontrarse con sus "hermanitos" por repechaje. Pero no serían los únicos, porque además los jugadores de la casa elegirán, por su cuenta, a uno de los que se fueron "para que vuelva".

Y eso no sería todo, sino que también entrarían dos nuevos participantes: "De esta manera, serán dos de repechaje, dos nuevos y uno que elegirán los chicos de la casa. Cinco en total", explicó Rodríguez.

"Será antes de las fiestas. Ellos se anotaron, así que saben las reglas del juego", destacando el 17 de diciembre como posible fecha de repechaje.

Mientras tanto, los exGran Hermano, tanto los participantes como los conductores siguen analizando la nueva edición. Esta vez fue Soledad Silveyra quien, durante una entrevista con "Intrusos", compartió su parecer: "Estoy tratando de ver algo…Me parece un casting muy bien hecho. Hay mujeres que no se puede creer de bellas", comentó Soledad y agregó sobre "Alfa": "A mi me cae bien, me parece un hombre que la lleva bastante bien ahí, hay que estar".