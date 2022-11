DON OMAR RETOMA SU CAMINO ''AGRADECIDO'' DE SU CRECIMIENTO

29/11/2022 - 22:10 Pura Vida

Como si se tratara de una lista de deseos por cumplir y de presentar música que demuestre la etapa de reflexión, versatilidad y madurez en la que se encuentra actualmente, Don Omar lanzó "Agradecido", su nuevo sencillo.

De esta manera, deja claro que más allá de perseguir ocupar las primeras posiciones y premios, en este momento solo hay cabida para crear e interpretar música que lo llene.

"Agradecido" es una nueva versión del tema de "Wiso G", y ya está disponible en todas las plataformas digitales con el video musical oficial disponible en el Facebook de Don Omar.

Además del tema, el cantante puertorriqueño produjo un conmovedor corte audiovisual en el que se sincera sobre una pasada "crisis profesional", que lo llevó a pausar su carrera.

"Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, de cometer errores. Me siento agradecido de que batallé con mis demonios", expresó.

"Agradecido", presenta la potente voz de Don Omar con un "beat" urbano mezclado con cuerdas a cargo de la Venezuela Strings Recording Ensemble (VRSE).