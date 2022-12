Will Smith teme la cancelación del público a su nueva película

30/11/2022 - 21:59 Pura Vida

Mientras la Academia de Hollywood prepara la 95ª entrega de los Premios Oscar para el 12 de marzo de 2023, aún ronda en la memoria colectiva las imágenes el escándalo que protagonizó en la gala anterior el actor Will Smith cuando subió al escenario y abofeteó al presentador Chris Rock a raíz de un comentario jocoso en referencia a cómo su mujer, Jada Pinkett-Smith, llevaba el cabello, sin tener en cuenta que hacía poco que la también actriz había revelado que padecía alopecia.

Consciente de que su accionar en el pasado no solo generó el reproche del círculo íntimo de su colega sino de miles de espectadores, Smith teme que su nueva película "Emancipation" sufra las consecuencias de aquel penoso hecho, aunque se haya ocupado de pedir disculpas públicas a Chris.

De cara al estreno del drama sobre la esclavitud dirigido por Antoine Fuqua, el actor habló sobre aquellas personas que aún no están preparados para volver a verlo en la pantalla grande. "Lo entiendo completamente: si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo", señaló en una entrevista con el periodista Kevin McCarthy.

"Mi mayor preocupación es mi equipo: Antoine ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera. La gente de este equipo ha hecho uno de los mejores trabajos de toda su carrera, y mi más profunda esperanza es que mis acciones no penalicen a mi equipo. En este momento, para eso estoy trabajando", agregó.

Y destacó el valor de la historia que protagoniza, que está inspirada en hechos reales. "Espero que el material, el poder de la película, la oportunidad de la historia, espero que el bien que se puede hacer abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y alrededor de esta película", enfatizó.

Escrita por Bill Collage y producida por Todd Black, Joey McFarland y Jon Mone, la película se gestó como una de las grandes candidatas a los premios de la Academia por la crudeza de su historia. Pero de ser seleccionada para la 95ª ceremonia, Smith no podrá participar, ya que le prohibieron asistir a cualquier evento o programa que organice la entidad durante diez años, en clara sanción al episodio con Chris Rock.

Antes de conocer la sanción, Smith había decidido renunciar a la Academia, en medio de un pedido de disculpas a Chris Rock, su esposa y la audiencia de los premios más importantes de la industria. Y meses más tarde, volvió a dedicarle un mensaje al humorista. "Chris, te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quieras hablar. No hay una sola parte de mí que piense que esa fue una forma óptima de lidiar con la falta de respeto o los insultos", manifestó, pero Rock le restó importancia a lo que dijo.

"Emancipation" se basa en una historia real y está protagonizada por Smith como un esclavo fugitivo llamado Peter, mejor conocido en el mundo como "Peter azotado" después de que se distribuyeran fotografías de cicatrices queloides en su espalda para mostrar la brutalidad de la esclavitud. La película sigue a Peter mientras navega por los pantanos de Luisiana para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan.