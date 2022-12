HISTORY EMITIRÁ "LOS MISTERIOS DE MARÍA"

03/12/2022 - 21:22 Pura Vida

"Los Misterios de María" es el documental que History y History 2 emitirán para la audiencia mundial durante diciembre. El jueves 8, a las 22, será por History 2 y el lunes 12, a las 22.

¿Qué sabemos realmente sobre la mujer más venerada de la historia? ¿Qué representa la figura de María para cristianos y musulmanes? Mediante reconstrucciones y la ayuda de antropólogos, expertos en los textos antiguos y teólogos, entre ellos el escritor italiano Erri De Luca, el periodista y escritor Vittorio Messori, el padre Alberto Maggi, el padre Giuseppe Barzaghi, el profesor Angelo Iacovella y la profesora y antropóloga Fiorella Giacalone, este especial de dos episodios de una hora que se estrena en el marco del Día de la Inmaculada Concepción intenta arrojar luz sobre los misterios de la Virgen María.

Durante siglos, personas de todas las naciones, clases y edades han estado pidiendo ayuda a María. ¿Qué representa la figura de María en los Evangelios? ¿Existen diferencias entre la joven de la Anunciación y la figura materna al pie de la Cruz? ¿Qué dogmas están directamente relacionados con ella? María ha sido llamada "la Inmaculada" y la Virgen y muchos otros. ¿Cómo se originaron los nombres de la Virgen y la Inmaculada?

El padre Alberto Maggi resaltó: "María nació en una región tan despreciada que ni siquiera tiene nombre. Distrito en hebreo es "galil", de donde deriva Galilea, la región de los rudos, de los trabajadores, una región desdeñosa. Incluso en los Evangelios, Nathaniel dice sobre la región: "¿Puede salir algo bueno de Nazaret?"

El Padre Alberto Maggi, es fraile de una antigua orden: Los Siervos de María y es también estudioso de la Biblia, en particular de los Evangelios, que son las principales fuentes de información sobre María de Nazaret.

"Un ejemplo de cómo podría ser la casa de María lo encontramos en la Santa Casa del Santuario de Loreto, en Le Marche, Italia. Según la tradición estos muros debían ser exactamente los de la casa en la que vivió María en Nazaret... una casa que probablemente en realidad era más bien una cueva con la parte final en ladrillo. Una casa muy modesta. Por evidencia arqueológica e histórica estos muros probablemente fueron desmantelados y transportados a Italia durante el período de las Cruzadas", especificó.

Los nombres de los padres

"Los nombres de ambos padres de María se encuentran solo en los llamados "Evangelios apócrifos", donde apócrifo sugiere "oculto" y no "falso". Se trata de una serie de textos producidos por las comunidades cristianas de los primeros siglos que dan respuesta a lo que no se encontraba en los cuatro evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos han influido profundamente tanto en la tradición como en el arte cristiano, pero no tienen ningún valor doctrinal y litúrgico para la Iglesia", se destaca.

En tanto, el padre Ricardo Pérez-Márquez, sostiene: "Siempre debemos hacer esta diferencia: los Evangelios canónicos no están escritos para satisfacer la curiosidad de los creyentes, sino que son de interés para los fieles. Los apócrifos son textos más recientes, añaden un aspecto de curiosidad. Ciertos pasajes o ciertos contextos de los evangelios canónicos no han sido tratados, por lo que son de interés para los apócrifos. Son una fuente fundamental para describir el contexto y dar respuesta a los cuestionamientos de las comunidades".