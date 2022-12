Ishbel Bautista: "Cuestiona mucho la discriminación, racismo y la exclusión"

03/12/2022 - 21:39 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami / De la Redacción de EL LIBERAL.

"Curvilínea, de pelo rizado y segura de sí misma, Mich sabe que es una estrella en potencia. Ahora, solo debe convencer a todos los demás en su familia, escuela y círculo social, para que también lo crean".

Con esta descripción, Netflix trazó las características de la historia que define a "La flor más bella", serie mexicana que estrenará este miércoles 7. Netflix ha encontrado en la vida de la comediante mexicana Michelle Rodriguez (40 y 20) la inspiración para su nueva serie que protagoniza Esmeralda Soto y también con la participación de la propia Michelle.

Y en los roles protagónicos está la actriz mexicana Ishbel Bautista, quien interpreta a Majo, un personaje central y desencadenante en la vida de Mich, la protagonista. En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Ishbel habló de su trabajo en esta producción.

-¿Cuán desencadenante es el papel de Majo, tu personaje en "La flor más bella"?

La serie gira en torno a la vida de Michelle, que es la protagonista, y cómo, en esta etapa tan importante que es la adolescencia, va redefiniendo, cómo va explorando la vida, cómo se enfrenta a los prejuicios sociales sobre su cuerpo, su sexualidad. Y creo que Majo viene a representar un papel muy importante porque viene a desestabilizarle y darle la vuelta a todo. Es una comedia muy divertida, pero tiene momentos muy íntimos y de mucha profundidad. Creo que mi personaje justo aterriza mucho con ella y se vuelve algo especial para ella, que la confunde y que la vuelve a confrontar con ella y a decir "¡qué onda!", "¡qué quiere!" Majo es un personaje que viene a moverle mucho.

-¿Qué te gusta más de la serie?

Lo que me gusta de esta serie es que cada personaje tiene una identidad muy clara y que no solo es un pivote para la protagonista sino que cada uno tiene una identidad, una cultura, unos deseos, miedos. Entonces, en este caso, Majo es un personaje que viene de Chiapas, un Estado de la República Mexicana muy rico en cultura y en belleza. Sobre todo, Majo trae muy fuertes las raíces de su Estado y de su país. A ella no le importa lo que digan los demás y le gusta mostrar lo que a ella le gusta y que es la diversidad. Esto es algo muy importante en estos tiempos. Es importante decirle a nuestra juventud que la identidad es muy importante, es bella y que también se puede mezclar con nuestra moda. Y también con nuestra identidad sexual, de qué somos, qué nos gusta, qué no nos gusta.

- ¿"La flor más bella" busca inspirar y demostrar que el talento está por encima de cualquier prejuicio?

El talento es muy importante, pero sobre todo el deseo por querer hacerlo, el amor, la convicción y que es lo que te lleva a tener una pasión. Siempre he pensado, y por eso me dedico a lo que me dedico, que le tengo una profunda pasión a mi vocación y eso me llevó a ser terca, a ser disciplinada, a buscar oportunidades, a buscar trabajar las habilidades que yo tenía llamadas talento. Creo que es una serie (por "La flor más bella") que busca mucho eso, sobre todo en esta Michelle que se esfuerza a pesar de que la sociedad le diga sobre su cuerpo, sobre su posición económica. Cuestiona mucho esos lugares de discriminación, de racismo y de exclusión

-¿Cuánto de emotividad, de mensaje aspiracional, de autoaceptación y amor propio tiene la historia de "La flor más bella?

Son muchos. Recientemente hicimos una breve reunión con todo el elenco, donde presentamos la serie, hicimos actividades, tomamos la palabra y fue inevitable que nos pusiéramos a llorar. Lo que yo decía es que me hubiera gustado mucho ver esta serie cuando yo era una chavita de 17 años y estaba llena de miedos, llena de presión por lo que dijera la gente, la sociedad, por querer ser aceptada, por querer ser bonita, popular, inteligente, única. Y ver esta serie es como un regalo al corazón, un regalo para mí, de los personajes enfrentando esto de la manera más sana, más amorosa, pero también creciendo y no juzgando. Es una serie donde la sentí muy real a lo que fue mi vida. Si la juventud ve esto le vamos a hacer un regalo para que se sientan identificados, representados.

-¿Cuánto cuesta ser uno mismo en un mundo tan demandante, muchas veces, de cosas superficiales?

Creo que, aparentemente, no nos cuesta nada amarnos a nosotros mismos y ser libres, pero a veces nos hacemos tantos fantasmas en la cabeza que, a veces, nadie te los pone solo tú que impiden ser libres. Amo mucho actuar. Así esté en un gran teatro, en una gran película o en un foro chiquito, yo disfruto mucho ese hecho y tengo que volver a ese origen. Eso fue lo que a mí me ayudó a seguir adelante. y a tomar decisiones pensando en mi felicidad y en lo que me gusta hacer y no en lo que espero que la gente espera de mí. Estoy muy feliz con todo lo que estoy viviendo, llena de vida y de proyectos y muy agradecida a la vida por todo lo realizado hasta el momento. Y sigo apostando a la actuación.

Derribar etiquetas y aprender a brillar

Ishbel Bautista es Majo en "La flor más bella", la serie está inspirada en la adolescencia de la comediante mexicana Michelle Rodríguez,

A través de risas y situaciones irreverentes, logran transmitir un mensaje sobre la importancia de derribar etiquetas, creer en ti mismo y aprender a brillar de una manera única para así conseguir nuestros sueños.