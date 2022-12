DANIEL HOYOS SE CONFESÓ EN ''SOY HISTORIA''

04/12/2022 - 20:48 Pura Vida

Daniel Hoyos es marca registrada en el género de la guaracha. El músico santiagueño, desde sus albores en "Cuarteto Colombiano" hasta la actualidad como solista, ha forjado una historia que lo convirtió en un gran referente de este ritmo que también distingue a Santiago del Estero en distintas partes del país.

Si bien sus inicios musicales fueron en el folclore, con el tiempo definió su estilo de música y así llegó a la guaracha, ritmo que lo enalteció en su paso por Los Hechiceros, Kalama, Triunfadores, Los Bony's y ahora como solista.

"Aquí comienza la diversión", en su paso por Kalama, y "Amor prohibido", durante su camino con Los Hechiceros, son canciones que marcaron a fuego a Daniel Hoyos.

La historia del exvocalista de Los Bony's la contó él mismo en "Soy Historia, con Ramón Álvarez", producción de EL LIBERAL.

Nació en Puesto del Medio, una localidad ubicada a 2 kilómetros de Clodomira. "He nacido en el seno de una familia grande. Somos once hermanos. Desde muy niño empezamos a cantar folclore porque mi viejo cantaba folclore. Después nos fuimos volcando hacia la guaracha y aquí estamos", evocó, emocionado, en su diálogo con Ramoncito. Y recordó: "Siempre canté y el primer instrumento que aprendí a tocar fue la guitarra. Mi viejo tocaba la guitarra y lo aprendí de él. Con el tiempo aprendí a tocar el bajo, y hasta el día de hoy. A la guaracha, profesionalmente, comencé a hacerlo desde 1986".

De esos albores con la guaracha con el denominado "Cuarteto Colombiano", un grupo de Clodomira, hasta la fecha ha pasado mucho tiempo y Daniel ha evolucionado en su propuesta colectiva, tanto cuando pasó por Los Bony's como también como solista.

En "Pugliese Audiovisual", el estudio del propio Ramón Álvarez, Daniel rememoró que con "Cuarteto Colombiano" tocaron en la zona hasta que lograron expandirse.

"El sueño nuestro, en ese entonces, era llegar a tocar en Santiago hasta que se nos dio y así fuimos expandiéndonos de a poco. De esta manera empezó mi carrera profesional. En mi historia, yo pasé por muchos grupos hasta hoy hacerme solista", enfatizó.

Entre esos grupos por los que pasó Dany está Kalama Tropical. "Con los muchachos (de Kalama) tengo muy buenos recuerdos. Fue la época en que grabé con ellos "Aquí comienza la diversión" que hasta hoy se escucha".

Previo a Kalama, Hoyos formó parte de Triunfadores, grupo con el que grabó su primer disco. Hoyos también integró Los Hechiceros, grupo en el que grabó "Amor prohibido". Posteriormente, llegaría la etapa de Los Bony's, con su hermano Bonifacio. En el 2009 se hizo solista, en la que afloraron las canciones propias.

"Siempre me ha gustado componer. Tengo muchas canciones de mi autoría. En esta etapa como solista tengo canciones mías, pero también de diferentes autores. Algunas que entre otras canciones las he regrabado, pero no muchas. En esta etapa como solista me encaminé de otra manera, con temas nuevos y algunos covers", consignó el músico santiagueño.

Hoyos destacó su rol de innovador de la guaracha. "Nosotros hemos llegado a innovar la guaracha porque, en otra época, la guaracha tradicional de la guitarra, bajo, acordeón y timbaleta. En el año 90, cuando formamos Los Hechiceros, ahí le dimos un vuelco a la guaracha al implementar batería electrónica, teclado, guitarra distorsionada. Desde ahí, fuimos los primeros, de alguna manera, en darle un toque diferente a la guaracha. Me quedé con ese estilo y en cada grupo que estuve lo fui llevando".