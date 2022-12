El western queer ''Strange Way of Life'' de Almodóvar irá a Cannes

04/12/2022 - 21:02 Pura Vida

El director español Pedro Almodóvar reveló que "Strange Way of Life", protagonizado por Pedro Pascal y el texano Ethan Hawke, se estrenará en mayo en el Festival de Cine de Cannes.

Almóvar, según Variety, dio la novedad en el podcast "At Your Service", de Dua Lipa, donde describió el cortometraje de media hora como un "western queer, en el sentido de que hay dos hombres y se aman", pero que los personajes de Pascal y Hawke "se comportan en esa situación de manera opuesta".

"Se trata de la masculinidad en un sentido profundo, porque el western es un género masculino. Lo que puedo decirles sobre la película es que tiene muchos de los elementos del western: al pistolero, el rancho, al sheriff", sostuvo.

No obstante, afirmó: "Pero lo que tiene que la mayoría de los westerns no tienen es el tipo de diálogo que no creo que una película occidental haya capturado jamás entre dos hombres. Y ahora creo que te estoy diciendo un poco demasiado".

Rodado en inglés, "Strange Way of Life" comienza con un hombre, Silva, cabalgando a caballo por un desierto hasta Bitter Creek, a donde fue a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, los dos hombres trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva llega con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, pero a la mañana siguiente el Sheriff Jake le dice que el verdadero motivo de su visita no son los recuerdos de su antigua amistad. El filme ya genera mucha expectativa.