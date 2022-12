Un actor de El Marginal fue denunciado de abuso sexual y quedó procesado

06/12/2022 - 14:39 Pura Vida

En las últimas horas, se conoció que un actor de El Marginal fue denunciado de abuso sexual y por el hecho, la Justicia se encuentra investigando. Según trascendió, quedó procesado y él negó cualquier tipo de acusación.

El acusado es Jorge Emanuel García, que encarnaba a Arnold en la reconocida serie de ficción. Tal como informó Infobae, los hechos de los que se acusan habrían ocurrido en 2018 y la denunciante es una expareja de él.

El citado medio tuvo acceso a los informes judiciales del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 19 donde se encuentra imputado por el delito de abuso sexual agravado "con acceso carnal reiterado en cuatro oportunidades".

En este sentido, en los informes se citan las declaraciones de la esposa del actor que aseguraba que ella "no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento" y que recién tomó dimensión el año pasado, hablando con otras personas. "Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento, no pensaba que había sido abusada", aseguró.

De acuerdo con la información presentada por la denunciante, el presunto abuso sexual habría ocurrido entre los meses de abril y agosto de 2018, luego de ser sometidas a "hechos similares sin consentimiento".

Por otra parte, luego de ser evaluada por profesionales, se comprobó que sufre de estrés postraumático, un síntoma que aparece en personas que tuvieron abuso físico, emocional y sexual.

La palabra de Jorge Emanuel García

Jorge Emanuel García declaró en indagatoria y no solo negó los hechos por los que fue procesado, sino que también aseguró que durante los meses citados, se estaba recuperando de una cirugía por lo que no podía hacer movimientos bruscos ni fuertes.





En los extractos del informe judicial que publicó el medio Infobae, se cita la declaración que hizo la esposa del actor. “Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”, señaló la denunciante.

El presunto abuso ocurrió entre abril y agosto de 2018 y, según la mujer, fueron hechos similares: no hubo consentimiento. “Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual. Yo no lo reconocía como tal”, puntualizó.