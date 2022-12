El streaming les saca el jugo a los escándalos de la realeza

06/12/2022 - 20:15 Pura Vida

Los entretelones que hacen a la vida de la familia real británica parecen no haber cansado aún a la platea del streaming, ya que la quinta temporada de "The Crown", que hace foco en el divorcio del Príncipe Carlos y Diana Spencer, se ubicó en el tercer lugar de los productos más vistos de la plataforma de Netflix, la que anunció para mañana el arribo del documental sobre el hijo menor de esta controvertida pareja: Harry y Meghan.

Se trata de una serie de seis episodios dirigidos por Liz Garbus en los que la pareja contará por qué decidieron alejarse de la familia real.

"Nadie ve lo que pasa a puerta cerrada. Debía hacer todo para proteger a mi familia", plantea el hijo menor del rey Carlos y de Lady Di en un adelanto. Mientras que su esposa agrega: "Cuando hay tanto en juego, ¿no tiene más sentido oír de nosotros nuestra historia?".

Los primeros tres episodios estarán disponibles a partir del 8 de diciembre y una semana más tarde, se sumarán al catálogo de la plataforma los 3 restantes. "Es muy difícil recordar todo y pensar: '¿Qué diablos pasó?'", reflexiona Harry en las nuevas imágenes, en las que se plantea que su esposa se convirtió en una "estrella de rock" a raíz de su noviazgo, pero que enseguida todo se desvirtuó.

"Me di cuenta de que nunca me protegerían", sostiene la actriz, en relación al asedio de la prensa y la discriminación que ha sufrido por sus orígenes. "Tenía miedo. No quería que la historia se repitiera. Nadie sabe toda la verdad... nosotros, sí", agrega su esposo, en referencia a lo que vivió Lady Di al incorporarse a la realeza.

El romance entre el príncipe y la actriz estadounidense dio que hablar desde sus inicios por la exposición que tenía Meghan Markle gracias a su carrera en los medios, la mala relación con su padre, acusado de vender fotos de la realeza a los paparazzis, y su negativa a cumplir con ciertas normas del protocolo. La tensión fue en aumento desde que se casaron en 2018 y los llevó a dejar sus funciones reales e instalarse en EE.UU en 2020, hasta que finalmente en 2021 renunciaron formalmente a la corona.

"El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real", fue el comunicado que salió desde el Palacio de Buckingham.Y continúa: "Tras conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real".

Y como si la renuncia no fuera suficiente, días más tarde salió a la luz una entrevista que la pareja le concedió a Oprah Winfrey en la que Meghan acusó a la familia real de racismo. "En los meses en los que yo estaba embarazada hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera", aseguró y reveló que pensó en terminar con su vida por las presiones que recibía. Por su parte, Harry separó a su abuela de todas las polémicas y se mostró molesto por todo lo que había pasado a raíz de su matrimonio. Sobre todo, por su padre: "Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor".