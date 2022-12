La Joaqui viaja al corazón de las caravanas de motos

07/12/2022 - 20:12 Pura Vida

La Joaqui, capturando el ambiente y sirviéndose de su jerga, se sube con el traje de "Barbie Copiloto" -el nombre de su EP- a las caravanas y la cultura motoquera para representar el legado de su amigo El Noba y, desde ahí, declamar por los "invisibles" de la industria de la música.

Desde un género bien criollo como el RKT, donde se condensan ritmos tropicales argentinos con la base del reguetón puertorriqueño de la vieja escuela, la rapera y cantante marplatense Joaquinha Lerena, pone al frente el aporte de los djs en toda esta historia y comparte el crédito de su viaje con el resto de la escena.

"A diferencia de otros géneros que son de los músicos y productores, el RKT es de los DJs, otros personajes que son siempre invisibilizados. Era muy importante hacerlo con ellos que son los que más saben del género por hacer remixes para que suenen a RKT", sostuvo la artista, quien armó un seleccionado de productores con Omar Varela, DJ Tao, Alan Gómez, Gusty DJ y DJ Alex, que rotan en la producción del material.

Por cuestión de tiempos, no pudo concretar una anhelada colaboración con Dj Kbz -uno de los padres del RKT junto a DJ Pirata y Toty Stylee. "Sin ellos no hay base para que el artista cante y tampoco hay música en una fiesta, pero siempre fueron muy invisibilizados", dijo a Télam.

La Joaqui desarma y responde ante cualquier tipo de discurso de odio que se cruza por su camino, como las miradas condenatorias que casi siempre están relacionadas con las "carencias" y la desigualdad: "A mí me pasa no sólo por hacer RKT, también por ser mujer, mamá, por no estar casada y hasta por la ropa que uso para la edad que tengo", esgrimió.

"Siempre los prejuicios están vinculados con las carencias. Y, por más que sea ridículo, no juzgamos el vestido que se pone Kim Kardashian, y hasta pasa por 'innovador'. El prejuicio se basa en pensar que hay un espacio de la sociedad, el lado más marginal, que no tiene derecho a ciertas cosas, deportes y actividades. A veces me llaman resentida social por hacer esta clase de comentarios, así es como lo vivo", agregó.

¿Por qué elegiste la cultura de las motos como tema principal de tu nuevo material?

Este disco está hecho y dedicado a la memoria de Lauti (Coronel), y en honor a todo lo que él nos compartió. Yo me metí en el mundo de las motos más o menos hace dos años atrás, cuando me llevó a mi primera caravana. Sentí lo mismo que cuando fui a una primera batalla de freestyle. Deslumbrada por ver a un niño de cinco años colgando su bici porque quería ser parte. Fue muy loco encontrarme con el "stunt", que es como se le dice a toda esta acrobacia fierrera como el "willy". Me parece increíble que no sea abordado como un deporte, cuando tiene la misma pasión que cualquier otro. Hay nenes chiquitos queriendo ser un día como Lauti, y no porque era El Noba, sino porque era por ser Lauti "el de las motos".

La Joaqui aseguró que "el fenómeno de L-Gante demostró que con la jugada correcta" se puede "cantar con nuestra propia jerga y sonido", al hablar sobre la actualidad del RKT.

"Así como a nosotros nos llama la atención y nos encanta la jerga de los puertorriqueños, dueños de una música que me encanta, creo que a ellos también les va a encantar el 'che, atorrante, ¿qué te pasa? sos re butaca'. A nosotros nos funcionó así, con esta jerga tan linda y nuestra", señaló.