La revelación de Jenna sobre una escena generó polémica

Las historias y personajes sombríamente cómicos del universo de "Los locos Addams" volvieron a la pantalla chica con "Merlina", la serie que tiene a Tim Burton como productor, y que colocó a la actriz Jenna Ortega en la más alta consideración del público en la piel de Merlina Addams.

La actriz viene de trabajar en tiras como "Jane the Virgin" y "You", pero indudablemente "Merlina" marcará un antes y un después en su carrera, tanto por su nivel de entrega, como por los resultados. Aunque "el después" trajo polémica sobre todo por las declaraciones de Jenna sobre las condiciones en las que grabó la escena del extraño baile que tanto cautivó a sus seguidores: estaba con síntomas de coronavirus, pero aún no tenía la confirmación del test, según lo reveló en una entrevista con el portal NME.

"Es una locura porque fue mi primer día con Covid, así que fue horrible filmarlo", contó Jenna sobre la escena del baile y sumó: "Me desperté y, es raro, nunca me enfermo, y cuando lo hago, no es muy malo", en referencia a que ese día había amanecido con síntomas de coronavirus y luego de realizarse un test (sin saber el resultado) fue a filmar la serie.

Los síntomas le impidieron a Jenna disfrutar de la escena. "Sentí que me había atropellado un auto y que un pequeño duende se había soltado en mi garganta y estaba arañando las paredes de mi esófago", explicó.

Además, la actriz reveló que le "estaban dando medicina entre toma y toma porque esperaban el resultado positivo". La productora MGM, a cargo de la serie dirigida por Tim Burton, reveló que cuando se supo el resultado del test se tomaron las medidas que correspondían y se "sacó a Jenna del set".

La actriz pidió volver a realizar la escena una vez recuperada, sin embargo, por temas de tiempo la producción no pudo acceder al reclamo de Jenna. "Pedí rehacerlo, pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor", declaró.

Además, Jenna Ortega reveló que ella misma creó la coreografía de la escena de baile donde interpreta la canción "Goo Goo Muck" de The Cramps. "Me sentí muy insegura sobre esto", comenzó y agregó: "Yo misma coreografié eso y creo que es muy obvio que no soy bailarina ni coreógrafa". Sin embargo, sus fanáticos amaron ese momento de la serie, tanto que se convirtió en "viral" a través de la plataforma de Tik Tok. Miles de videos invadieron las plataformas con personas haciendo el mismo baile con Bloody Mary, de Lady Gaga.

La viralización de este baile provocó incluso que el tema de la cantante estadounidense vuelva a colocarse en los charts musicales, después de 11 años de su lanzamiento original como parte del álbum Born This Way.