DARBY LE REVELÓ A EL LIBERAL SOBRE QUÉ TEMAS HABLA CON LOS MUERTOS

10/12/2022 - 20:25 Pura Vida

Riele Downs y Auli'i Cravalho son las protagonistas de "Darby and the Dead", filme que estrenó Star +. Las actrices norteamericana y canadiense, respectivamente hablaron en exclusiva con EL LIBERAL, por zoom, sobre este fin en el que Darby (interpretada por Downs), una adolescente que tras sufrir un trágico accidente que cobró la vida de su madre, despierta y descubre que tiene la habilidad de hablar con los muertos.

Después de sufrir una experiencia al borde de la muerte cuando era joven, Darby Harper adquiere la capacidad de ver a los muertos. Como resultado, se vuelve introvertida y se aleja de sus compañeros del colegio y prefiere pasar el tiempo aconsejando a espíritus solitarios que tienen asuntos pendientes en la tierra. Pero todo cambia cuando Capri, la «Abeja reina» del grupo más popular del colegio, muere inesperadamente en un extraño accidente con la plancha de pelo, lo que provoca la cancelación de la fiesta de sus «Dulces 17». Sin embargo, Capri le ruega a Darby desde el otro lado que intervenga y convenza a los amigos de Capri para que sigan adelante con la fiesta tal y como estaba previsto. Para apaciguar la ira de la diva de los muertos, Darby deberá salir de su autoexilio y reinventarse, lo que le permitirá encontrar una nueva alegría en la tierra de los vivos.

-EL LIBERAL ¿Cómo fue la experiencia de filmar "Darby nad the Dead"?

RIELE: Fue maravilloso, realmente desde poder ubicarme en un lugar en el que siempre quise estar y que tiene tanta historia, arte y cultura, hasta poder trabajar con estos actores increíbles, realmente el elenco fue maravilloso. Todos fueron muy amables y trabajar con ellos fue realmente tan fácil que simplemente... ya sabes, cuando todos se comprometen a hacer justicia a su papel al máximo, te resulta más fácil concentrarte, en lo que haces, ¿sabes? y simplemente funciona. A partir de eso, el equipo, los estilistas, el director y la historia, todo de principio a fin fue... Fue un torbellino, pero fue hermoso y estoy muy emocionada, entonces quiero verlo.

AULI'L: Yo también lo pasé de maravilla. Aprendí nuevas habilidades en esta película, así que tuvimos práctica de porristas y ambas terminamos en la cima de la pirámide y nos lanzaron, así que aprendimos eso, ¡lo aprendimos muy rápido! Y también hubo coreografías diferentes y a ambas nos pusieron como aparejos para el trabajo con arneses donde nos levantaron en el aire y esas cosas. Y me encantan ese tipo de cosas, como me encantan los efectos prácticos, y estar en Sudáfrica fue un sueño. El equipo y el elenco eran tan encantadores y tan talentosos que no solo aprendí nuevas habilidades, sino que también hice nuevos amigos.

-EL LIBERAL. Riele, ¿quién es Darby Harper?

RIELE: Darby Harper es la protagonista de esta película, es nuestra narradora, nos lleva a través de lo que está pasando en su mundo con sus palabras y comienza, ya sabes, pasa por una gran transformación en su personaje, diría yo. Comienza siendo una persona muy cerrada y un poco crítica, que está pasando por algo muy traumático que le dio esta habilidad y decidió usarla para el bien, así que eso es lo que está haciendo. Pero, al mismo tiempo, siento que perdió una parte de sí misma, se olvida de que necesita una conexión con el mundo real y desea tener aceptación y amigos, y sabes que eso está bien y eso es algo que Capri, el personaje de Auli'i, realmente la ayuda a lo largo de la película, aunque al principio se resista, cede a este proceso y se convierte en alguien que no es en absoluto. Y, al final, termina permitiéndole darse cuenta de tantas cosas sobre sí misma que nunca supo.

- EL LIBERAL. Auli'i, ¿quién es Capri?

AULI'I: Entonces, Capri Donohue, su primer nombre en realidad es Capricornio, porque la gente en el set quería llamarla Capri, pero no quería que ella tuviera el mismo nombre que los pantalones, así que les dije a todos que la llamaran Capri, y luego brome diciendo que su nombre de pila era Capricornio y así quedó en la película. Continuando, Capri Donohue es la líder de las porristas, es una chica muy popular en la escuela, diseña sus propios atuendos, es muy vanguardista y luego muere. Y se da cuenta de que todas las cosas materiales en su vida no significan nada y que realmente lo único que le queda son las amistades y las relaciones que ha hecho. Y cuán importante es tener relaciones significativas y arreglar también relaciones como con Darby, que solían ser amigas y luego se separaron, y volver a unir esa relación es el asunto pendiente de Capri.

-EL LIBERAL. Riele, ¿cuál es el poder sobrenatural de Darby?

RIELE: Ella puede ver a los muertos, por lo que había tenido la habilidad desde una especie de experiencia traumática en la que falleció su madre. Ella también tuvo una experiencia cercana a la muerte durante ese tiempo, y lo que me gusta pensar es que llegó a un estado intermedio en el que tal vez murió por un segundo y luego regresó, o casi muere y pudo ver el otro lado y luego nunca regresó por completo, por lo que puede ver y comunicarse con personas muertas, así que decide usar este don para ayudarlos a encontrar sus asuntos pendientes para que puedan continuar su camino. Porque ella es fundamental, ya que es una persona muy empática, quiere ayudar a la gente; quiere ver a la gente feliz. Así que sí...

-EL LIBERAL. Auli'i, ¿cómo es la relación entre Darby y Capri?

AULI'I: La relación entre Darby y Capri es muy interesante y podemos rastrearla durante muchos años, ¿sabes? Desde la época donde solían ser porristas juntas y en mi mente eran muy unidas, tenían fiestas de pijamas y cosas así, ¿sabes?, y luego la madre de Darby fallece. Y Capri no solo pierde a Darby, sino que también pierde a la madre de Darby, quien era tan amable y cálida. Y realmente, hicimos una especie de arco de personajes y un mapa de luchas porque Darby y Capri solían tener tantas discusiones, que queríamos asegurarnos de que todavía se sintiera el amor entre los personajes. Y lo que estamos tratando de sacar de las conversaciones es que solo estamos tratando de ser honestas entre nosotras, a menudo, y creo que especialmente durante esta etapa adolescente. En lugar de decir las cosas amablemente o con empatía teniendo en cuenta lo que puede estar atravesando la otra persona, elegimos pequeñas bromas rápidas como "eres raro" o simplemente cosas que realmente no ayudan a largo plazo. Así que es divertido ver a los personajes acercarse más y más a una conversación real y fomentar una amistad real una vez más.