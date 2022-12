James Cameron le contó a EL LIBERAL cómo filmó ''Avatar: el camino del agua''

10/12/2022 - 21:14 Pura Vida

Tras 13 años de espera, el próximo jueves 15, en los cines de Santiago y de La Banda, se estrenará "Avatar: el camino del agua", el esperado filme dirigido por James Cameron.

En una conferencia de prensa global, en la que estuvo presente EL LIBERAL, Cameron reveló detalles de su gran filme. Lo acompañaron los protagonistas Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet y Stephen Lang y el productor Jon Landau.

La sinopsis oficial de esta épica historia, destaca: "Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, "Avatar: el camino del agua" narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan".

Teniendo en cuenta todo lo que habían logrado con "Avatar", y con la idea de que las secuelas comenzaran a filtrarse en sus cabezas, Cameron y su socio de producción, Jon Landau, dieron el paso inusual de convocar a los directores clave debajo de la línea que habían ayudado a realizar el proyecto, película para una cumbre tecnológica.

En febrero de 2010, todos se reunieron en un hotel de Santa Bárbara, California, para revisar qué aspectos del proceso de filmación habían funcionado mejor y qué podrían haber mejorado. La reunión arrojó un tesoro de ideas, que Cameron reflexionó mientras contemplaba un futuro en Pandora. "No creo que 'Avatar: The Way of Water' hubiera sido posible si no hubiéramos hecho ese ejercicio", declaró Cameron.

"Avatar" fue una revolución cinematográfica, especialmente en lo que respecta a las innovaciones tecnológicas que permitieron dar vida al mundo de Pandora y al pueblo de los Na'vi, la raza que habita esta remota luna alienígena, además de incorporar el uso del formato 3D que iba de la mano con la narración.





La dinámica familiar

Durante la conferencia de prensa, Cameron resaltó: "Creo que es importante que una secuela honre lo que a la audiencia le encantó del experimentar la primera vez. Hay una gran cantidad de sorpresas en términos de dónde va la historia en esta película, que no estamos poniendo en los trailers y los anuncios de televisión y todo eso. Tienes que experimentarlo".

El celebrado realizador de filmes taquilleros como "Titanic" y "Terminator", aseguró que "Avatar: el camino del agua" tiene un sentido "más profundo, en términos del corazón y las emociones, quiero decir, ¿no dirían ustedes?, quiero decir, era una historia mucho más simple, y los personajes eran más simples la primera vez. Y me inspiré en el hecho de que tanto Zoe como Sam son padres, y yo soy padre de cinco, por lo que queríamos entrar en el la dinámica familiar y las responsabilidades de tener hijos Y también cómo es todo eso de la perspectiva del niño".

El personaje de Zoe

También contó: "Fue bastante fácil con el personaje de Zoe, Neytiri, porque es muy fuerte en la primera película. Entonces, ¿qué sucede cuando ella es una madre y hay algo fuera de ella que ella se pone debajo, en términos de su prioridades…su orgullo, la hija del jefe, ya sabes, princesa del tipo de cosas del clan, ¿posición social?

Y añadió: "Es realmente interesante ver cómo Zoe, con toda la fuerza innata e intensidad que ella entra, para verla con el zapato en el otro pie, cuando se tiene que ir antes, ya sabes, Ronal y la Metkayina, y ella tiene que ser un poco sumisa, pero eso no dura mucho tiempo con ella, como puedes imaginar, y saltan chispas muy rápidamente. Y luego, ya sabes, que se resuelve con el tiempo, no solo dentro de esta película sino a través de la película tres también".

En relación al personaje de Kate Winslat, Cameron sostuvo: "El personaje de Kate entra en batalla. No creo que esto sea un spoiler porque lo mostramos en el tráiler: Kate entra en batalla, está embarazada de seis meses, y lo hace".

Actuaciones bajo del agua

Para "Avatar: The Way of Water", Cameron y su equipo tuvieron que volver a la mesa de dibujo proverbial para determinar cómo capturar actuaciones bajo el agua, algo que nunca antes se había hecho. "La clave era filmar bajo el agua y en la superficie del agua para que la gente nadara correctamente, saliera del agua correctamente y se sumergiera correctamente", dice Cameron. "Parece real porque el movimiento era real. Y la emoción era real".

El equipo detrás de escena construyó un tanque enorme en los estudios de Manhattan Beach, donde se encuentra la compañía de producción de Cameron y Landau, Lightstorm. El tanque podría contener suficiente agua para permitir que el cineasta reproduzca las condiciones oceánicas del mundo real.

Con una altura de 120 pies de largo, 60 pies de ancho y 30 pies de profundidad y con capacidad para más de 250,000 galones de agua, el enorme tanque funcionó como el "Volumen" submarino de las películas, como se conocen las etapas de captura de rendimiento.

"Eso se convirtió en nuestro sistema completo del ejército suizo", dice Cameron.

"Podríamos hacer olas rompiendo en la orilla y hacer que la gente trate de salir del agua mientras las olas los golpean. Podríamos crear una interacción de ondas con las criaturas y las personas que emergen, siendo golpeados por una ola y tratando de decir sus líneas y tratando de respirar al mismo tiempo".

Se usó un sistema de hélices denominado "la pista de carreras", que constaba de dos hélices de barco de seis pies de diámetro, para impulsar la corriente en el tanque. "Era solo una corriente de 10 nudos, pero pudimos hacer que pareciera mucho más rápida para la película", dice Cameron.

Ficha técnica

+TÍTULO: "Avatar: el camino del agua"

+GÉNERO: Aventura de ciencia ficción

+SALAS EN SANTIAGO DEL ESTERO: Complejo Cinemas Sunstar (Santiago) y el cine Renzi (La Banda).

+ELENCO: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet.

+DIRECTOR: James Cameron

GUIONISTAS: James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver

HISTORIA POR: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno.