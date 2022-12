El desubicado comentario de Agustín a Coti en Gran Hermano que fue tendencia en las redes

11/12/2022 - 10:36 Pura Vida

Agustín Guardis pasó de ser uno de los mejores jugadores de Gran Hermano, al más odiado. Y de cumplirse lo que dicen los pronósticos y las encuestas, esta misma noche debería abandonar la competencia ya que se forjó una fuerte campaña para pedir por su salida,

En las últimas horas, protagonizó un nuevo y repudiable hecho: Coti le preguntó si estaba gorda y él le respondió con una fuerte frase que llevó a la correntina a tildarlo de "asqueroso".

"Ésta se me hace gorda", fue la respuesta del joven platense luego de que su compañera le pregunte si una bikini que tenía puesta la hacía ver excedida de peso.

"No se dice eso", le respondió Coti, a lo que él agregó: "Yo se lo digo a mi novia". Constanza no se quedó callada y marcó distancia: "Sí, pero yo no soy tu novia".

Las imágenes salieron al aire por Pluto TV que transmite en vivo las 24 horas desde la casa más famosa que esta noche tendrá un nuevo participante eliminado.