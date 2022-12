Rodríguez reveló cómo se lleva con sus hijas

13/12/2022 - 21:47 Pura Vida

José Luis Rodríguez, "El Puma" rompió el silencio y habló sobre una de las polémicas de su vida. El ídolo venezolano contó a la presentadora venezolana Kerly Ruiz sobre del distanciamiento que tiene con sus hijas Liliana Rodríguez Morillo y Lilibeth Morillo. En entrevista exclusiva mundial que ha confiado al programa "¡Siéntese quien pueda!", de la cadena UniMás.

Hubo una pregunta que resultó incómoda para el cantante, ya que Kerly Ruiz le preguntó: "¿Le has fallado a tus hijas, Puma?" y él le contestó: "Si te metes por ahí, vamos a tener una bronca, porque me estás cuestionando como padre y no vamos a entrar en ese terreno. Prefiero que pases la página para seguir conversando. Dime qué padre no tiene errores, un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tienes que ir a cantar. Tú te conviertes en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante".

Ruiz le preguntó sobre el motivo por el que se distanció de sus dos primeras hijas y él contó: "Viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio. Yo tenía que atender a Génesis que era la que estaba más pequeña de todas y bueno, tenemos 35 años juntos Carolina y yo. De esto, hace 35 años que yo pasé la página".

Dijo que cuando ocurra una reconciliación será en privado y no con un show mediático. No descartó que pueda reflejar su vida en una serie biográfica y que no tendría problemas en presentar las diferencias que ha tenido con Liliana y Lilibeth.