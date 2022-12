Wanda Nara hundió a L-Gante con un sincericidio y lo dejó mal parado

15/12/2022 - 15:58 Pura Vida

No hay dudas de que Wanda Nara es una de las mujeres más inteligentes de la farándula ya que siempre se las ingenia para que la prensa esté tras sus pasos. Primero fue el escándalo de la China Suárez con Mauro Icardi, luego sus idas y vueltas con el futbolista del Galatasaray y finalmente su "relación" con L-Gante.

En las últimas horas, la empresaria habló sobre el vínculo que mantiene con el cantante de cumbia con quien se la vincula desde hace varios meses atrás. No solo eso, recientemente comenzaron a circular fotos de una cena que compartieron y unos videos donde se estaría besando con el músico, en el interior del auto.

En sus redes sociales, Wanda Nara habló de su vida privada y en especial, de L-Gante, a quien lo terminó hundiendo con un fuerte sincericidio: “Elián me respeta; sin embargo, tiene otra política: yo no tomo alcohol y no fumo cigarrillos", dejando en evidencia que sus vidas son totalmente opuestas.

Previo a esas declaraciones, la hermana de Zaira Nara quiso elogiar al artista, asegurando que es una persona muy "auténtica" y "frontal". Además, dijo que no tiene prejuicios con la edad (él tiene 22 y ella 36) y que la persona que quiera enamorarla tiene que "comprar el combo completo", en referencia a sus cinco hijos (tres con Maxi López y dos con Mauro Icardi).

"Tengo muy buena onda con Elián. Él tiene 22 y yo, 36. No te puedo decir que no vaya a pasar nada con él el día de mañana. No tengo prejuicios. Muchos hombres se me han acercado en este último tiempo, y puedo decirte que si hay algo que tiene Elián es que es auténtico. Yo, quizás, vivo en un mundo artificial, más careta, y, encontrarme con una persona tan frontal como él me ha hecho pensar bastante… Por ejemplo, ¿para qué tengo todo lo que tengo si, quizás, con menos soy feliz?", lanzó antes de hundirlo.