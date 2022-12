León Gieco: "Siempre hice canciones con un toque de esperanza"

15/12/2022 - 19:54 Pura Vida

A 11 años de su anterior álbum, León Gieco ofrecerá novedades desde hoy con la publicación de "El hombrecito del mar", disco con el que retoma una trayectoria imponente y lo muestra a la altura de su propia leyenda.

"En este momento y con 71 años, evidentemente necesité una década para componer las canciones y elaborar este disco teniendo otros 40 o 50 discos editados, y entonces ya no es tan fácil ni tan fluido componer muchas canciones porque uno ya estuvo tocando todos los temas que quiso tocar", asegura Gieco a Télam.

-¿Por qué elegiste "El hombrecito del mar" para dar nombre a tu disco?

Todo surgió porque el Parque de la Memoria es un lugar que visito frecuentemente con mi nieto Oliver, de 5 años, desde hace algún tiempo y él le pone nombre a algunas cosas: siempre me dice: "primero juguemos en la cárcel de la que nos podemos escapar" por la obra de León Ferrari "A los Derechos Humanos", que está ubicada en la entrada del Parque y después me lleva a ver al "Hombrecito del mar", en referencia a la obra de "Reconstrucción del retrato de Pablo Miguez" de Claudia Fontes. Yo le expliqué que si bien para él se trataba de un hombrecito, no estaba en el mar sino en el río y la diferencia es que uno tiene agua salada y el otro aguas dulces, a lo que Oliver me respondió: "bueno, es un mar dulce entonces". Por esa historia es la primera vez que decido que no haya una foto mía en la tapa de un disco y en su lugar elegí esta obra maravillosa de Claudia, una escultura sobre el agua que articula los conceptos de aparición y desaparición.

-Dos de los tres nuevos temas ("Todo se quema" y "Alimentación.com") refieren a situaciones acuciantes: el medioambiente y qué comemos. ¿Los escribiste por necesidad y preocupación o también porque seguís creyendo que las canciones sirven para alertar, para crear conciencia?

Creo que la canción sirve para crear conciencia pero yo no las escribo para eso. Hay una necesidad interna de manifestarme, no puedo explicarlo de otra forma. Esa necesidad existe, hace que las canciones surjan y a la larga sirvan para crear conciencia. Por supuesto que estoy muy preocupado por los cambios del medio ambiente y por la alimentación, pero siempre lo estuve... "Todo se quema" por ejemplo, en sus ocho estrofas habla de ocho cosas distintas, como la inmigración, entre otras temas. Pero, yendo a tu pregunta, sí, ambas cosas me preocupan. Y si el día de mañana me surge alguna canción que sirva para clarificarle algo a algunas personas que toman seriamente ese mensaje, lo haré, pero a mí me sale naturalmente; no es que lo hago por un motivo determinado, es mi forma de componer. Siempre hice canciones con un toque de esperanza,

-¿Cómo aparece "Estuche" en tu repertorio? ¿Puede pensarse que retoma la huella musical de "Alas de tango"?

Sí, en realidad es casi una continuidad de "Alas de Tango", está compuesta por los mismos autores: la letra es de mi compañera Alicia Scherman y la música es de Luis Gurevich. Lo que pasa es que en un momento me pareció raro poner un tango en este disco que tiene un estilo determinado, entonces lo llevamos hacia el fado y quedó perfecto.