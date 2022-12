EL ESPANTO DE PROVOCAR AL MONSTRUO INTERIOR

16/12/2022 - 21:15 Pura Vida

POR HERALDO PASTOR

ESPECIAL PARA EL LIBERAL

Humberto Hinojosa Ozcariz es un realizador mexicano con bastante experiencia detrás de cámara. Tiene en su haber el thriller de supervivencia "Paraíso perdido" (2016), comedias y series (incluidos algunos episodios de "Luis Miguel, la serie"). "No abras la puerta" (título no muy feliz, para mi gusto, olvidable) se inicia con una impactante escena inicial de un rescate en un incendio, rodada en plano secuencia. Luego la trama se centra en el adolescente Fausto (nombre significativo si los hay) y su madre, Luz (otro nombre rico en connotaciones), quienes se instalan en un departamento, recién llegados a la ciudad. Luz hace una serie de rituales, entre paganos y cristianos, para proteger su nuevo hogar. Así, el enigma se establece desde el comienzo de la narración. ¿Por qué se mudan, como si huyeran? ¿Quién o qué es la amenaza? Fausto parece tener algo de víctima (con acoso escolar incluido) y victimario.

Quizás Hinojosa Ozcariz (coautor del guion con Javier Peñalosa y Carl Zitelmann) tuvo en mente "Let the right one in" (novela, películas y serie de vampiros) a la hora de bautizar su película. En una escena, Fausto le pregunta a su madre por qué no puede tener una vida normal; y ella le replica, sin rodeos: "Porque no eres normal".

En "No abras la puerta" también hay un joven raro, con vinculación con lo sobrenatural, que hace amistad con otra joven, Esther, víctima de abuso sexual en su familia. Con este planteamiento, la película se inscribe en la línea que comentamos a propósito del estreno de "Karem, la posesión" (2022), esto es, un esquema dramático (como el de "Let the Right One In" o la serie "Chucky") en el que el monstruo se convierte en aliado de un héroe vulnerable.

Evolución en el realizador mexicano

Como realización, "No abras la puerta" está a años luz por encima de la mencionada "Paraíso perdido". Ahora, Hinojosa Ozcariz muestra una cámara más madura, hace un trabajo técnico menos rutinario, una puesta en escena más interesante (la locación en esos departamentos con distintos niveles produce un efecto entre claustrofóbico y desconcertante, caótico), los personajes tienen una composición elaborada (con destacada labor del elenco), posibilita la identificación con su drama (que tiene bastante de relato de crecimiento) y genera una intriga que se mantiene hasta el final de las casi dos horas de narración, que no se sienten. Incluso se permite el intento de innovar, introduciendo un monstruo diferente; el final algo abierto, con posibilidad de secuela, hace pensar que el realizador le tiene fe a su innovación.

Aun transitando lugares comunes, "No abras la puerta" tiene los suficientes elementos (como los descriptos más algún toque gore) para resultar un buen espectáculo de género.