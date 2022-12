Leo Dan y Gustavo Chazarreta hacen dúo

16/12/2022 - 21:57 Pura Vida

El músico Gustavo Chazarreta, hijo del legendario basquetbolista y médico santiagueño Gustavo Chazarreta, hizo realidad uno de sus grandes sueños: grabó con Leo Dan "Quiero irme pa' Salavina", letra que comparte con el inmenso cantautor oriundo de Estación Atamisqui.

"En una de las tantas charlas telefónicas diarias con Leo Dan surgió la inquietud de que él nunca había conocido Salavina. Cuando me lo contó no podía creerlo, dado que su lugar de nacimiento es Atamisqui, en Santiago del Estero", comenzó relatando Chazarreta como surgió la idea de componer esta chacarera que acaba de lanzar oficialmente.

Chazarreta, nacido en Córdoba, añadió: "Cuatro días más tarde de esa charla me llamó para pasarme la primera estrofa de la chacarera y la melodía. Luego me preguntó si me animaba a completar el resto de la letra, a lo que accedí inmediatamente. Tiempo después grabamos a dúo esta chacarera con toda la fuerza, pero bien sencillita, con pocos instrumentos, como si fuera una guitarreada".

Nacido en la ciudad de Córdoba, su padre es de la provincia de Santiago del Estero, su madre cordobesa.

Sus raíces folclóricas, como su apellido lo refleja, están bien arraigadas en el norte, con referentes en músicos tradicionales de Santiago como el dúo Suarez-Palomo, Los Manseros Santiagueños, Carlos Carabajal, Pablo Raúl Trullenque, Leo Dan, entre otros.

También tiene referentes en su provincia natal ya que por parte de su familia materna es sobrino del conocido acordeonista Ildo Patriarca.

Tiene dos trabajos editados con su anterior grupo "Los Chazarreta" que integraba junto a su hermano Oscar y a su primo Martín Morini.

Gustavo Chazarreta sigue mostrando su creación por toda la Argentina.

Ficha Técnica

Nombre: "Quiero irme pa' Salavina"

Letra: Gustavo Chazarreta - Leo Dan

Música: Leo Dan

Grabado: en Estudios Argot - La Plata Argentina (2021 - 2022)

Mezcla - Masterización y Producción: Matías González Acuña y Gustavo Chazarreta

Músicos: Fer Kurriger (bombo legüero), Matías González Acuña (mandolina), Gustavo Chazarreta (primera guitarra, guitarra base, voz y coros) y Leo Dan (voz).

Diseño de tapa: Selene Voillequin

Gustavo Chazarreta: https://youtu.be/6YBnHyeNMi4