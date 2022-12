La apasionante noche de L-Gante con una rubia exuberante: fotos y chat comprometedores

20/12/2022 - 15:13 Pura Vida

L-Gante le agarró el gustito a la prensa y ahora no pasa un día sin que su nombre se encuentre entre los titulares de chimentos. En esta oportunidad, el joven fue noticia por una apasionada noche que vivió junto a una exuberante rubia, en la que no faltaron las fotos, besos y chats comprometedores.

Fue la cuenta de Instagram Gossipeame quien compartió las imágenes en las que se podía observar al rapero muy mimoso con una dama que resultó ser una reconocida influencer. Se trata de Antonela Pane, una joven que tiene cuenta de OnlyFans y que hace poco tiempo inició una campaña para poder ingresar a Gran Hermano.





Los chicos habrían coincidido en un boliche de San Telmo donde El Polaco brindaba un show. Allí se acercaron y entre baile y baile, manos indiscretas y besos públicos, habrían terminado la noche juntos en un encuentro íntimo. Al menos así lo contó la propia blonda en un chat que mantuvo con un amigo y que se filtró rápidamente.





En esa misma conversación que la cuenta de Instagram compartió, se podía leer lo sorprendida que se encontraba Antonela sobre el desempeño sexual de L-Gante. Lo llamativo del caso es que incluso nombró a la ex de Mauro Icardi: "Tenía razón Wanda Nara".

Repercusiones

Como era de esperar, las repercusiones no se hicieron esperar y una de ellas llegó de parte de Tamara Báez, la ex del músico y madre de su única hija. Junto a un emoji vomitando, la joven dejó sentado que no le gustó para nada la exposición del cantante, ni mucho menos todo lo que está haciendo.