NO TODO ES "GLORIA" PARA RODRIGO DE PAUL

21/12/2022 - 20:20 Pura Vida

La consagración del seleccionado argentino de fútbol como Campeones del Mundo en Qatar desató una algarabía inusitada en todos los rincones del país, e incluso generó reflexiones sobre "nuevas masculinidades", a raíz -entre otras cosas- del lugar y el cuidado que los jugadores, especialmente Lionel Messi, han dado públicamente a sus esposas y a sus hijos. Pero la "gloria" obtenida en el campo de juego no necesariamente se trasladó hacia los otros espacios de sus vidas, sobre todo para Rodrigo De Paul, quien volvió a estar en el ojo de la tormenta por una furiosa reacción de su expareja, Camila Homs. Mientras las redes sociales mostraban el romántico reencuentro del futbolista con su actual novia Tini Stoessel, tras la agotadora caravana de recibimiento que la Selección Argentina protagonizó por las calles de Buenos Aires, la modelo compartió un desafiante mensaje en Instagram: "Nada para decir, ¿ustedes bien?", escribió junto a un video en la que se muestra mirando a cámara, se besa el dedo índice de su mano derecha y hace el gesto "fuck you" con ironía. Y aunque no hizo referencia directa a Rodrigo, todo indicaría que esperó a que terminara el Mundial para hacer público su malestar.

Su reacción en las redes se prestó a las especulaciones de los internautas, quienes interpretaron que Camila se habría enojado porque De Paul fue al Campo de Polo para sorprender a Tini en pleno ensayo para sus shows, en lugar de ir a saludar a sus hijos, Franchesca y Bautista. Por su parte, el futbolista disfruta de la victoria de la Selección y se quedará varios días en Buenos Aires para disfrutar de su pareja y su familia, antes de regresar a España para retomar sus compromisos con el Atlético de Madrid.

En la televisión fue la panelista Estefi Berardi, quien hizo pública esa hipótesis, sobre el origen del gesto de Camila Homs en Instagram. "Lo primero que hizo Rodrigo de Paul fue reencontrarse con Tini Stoessel que se encontraba ensayando para los recitales que va a dar en el Hipódromo. Se reencontraron y estuvieron saltando y festejando", contó en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, en Ciudad Magazine.

Y agregó picantísima: "El reencuentro fue hermoso. Pero cuando yo subo esto a las redes sociales, la pregunta que me hacen muchas madres es '¿Y los hijos? ¿No va a ver a los hijos?'".

"Rodrigo a los hijos los ve, le ofreció a Cami Homs ir con los hijos al Mundial y ella no quiso", contó. "Yo no quería decir nada, pero lo dijo todo Cami Homs en sus historias. Cuando vio este video del reencuentro, automáticamente se grabó en un video", dijo sobre la imagen haciendo "fuck you" que copó todos los portales dedicados al mundo del espectáculo.

"Es cara de triste. Enojada y triste", opinó Carmen Barbieri. "Esto no es en referencia a Tini y De Paul. Cami ya lo tiene resuperado, tiene otra pareja. Todo el mundo está diciendo por qué fue a ver primero a Tini que a los hijos. Es eso", señaló Berardi.

Y agregó: "No quiero hablar mal, pero en general muchos jugadores de fútbol se olvidan de los hijos y los pasan a un segundo plano". No obstante, Barbieri relativizó la polémica. "No solo los jugadores de fútbol se olvidan de los hijos. Estaría más a mano Tini y después fue a ver a su familia", aseveró.

Como se recordará, hasta antes de iniciarse el Mundial, Rodrigo De Paul y Tini protagonizaban rumores de separación que quedaron sepultados cuando la cantante viajó a Qatar para alentarlo luego de la derrota frente a Arabia Saudita.