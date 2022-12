Luciana Sánchez sigue abriéndose paso, esta vez, con "Y fue mamá"

21/12/2022 - 20:37 Pura Vida

Desde que era pequeña, Luciana Sánchez, hoy de 23 años, siempre encontró en la danza el canal para expresarse, y aunque baila desde que tiene memoria, se puede decir que a los 13 comenzó su aprendizaje formal en una academia, hasta llegarse a convertir en profesora de bachata e instructora de ritmo latinos y caribeños. Su formación nunca cesó. Tomó clases de danzas clásicas y también contemporáneas.

Pero aún con su crecimiento en el mundo de la danza sentía que le faltaba incursionar en otra área que también le apasiona: la música. Este mes se cumple un año desde que comenzó a tomar clases de canto, y a darle forma a su perfil como cantante, junto al profesor Omar Gómez, a quien ella llama el "ideólogo" de cómo suenan las canciones en su voz.

"Con la música he comenzado hace un año. Era algo que tenía pendiente, que tenía muchas ganas de hacerlo solo que no era el momento. No se daban las oportunidades o no estaba preparada para esas oportunidades", contó Luciana, quien tiene 3 canciones, con sus videos, en las plataformas musicales. La más reciente, "Y fue mamá", es un cuarteto compuesto por Fabián Juárez, músico de Kalama Tropical.

"La primera canción que lancé 'Durmiendo solo', es una balada mexicana, que reversionamos en cumbia; y 'Bandido', sí era una cumbia, pero también la hemos reversionado", explicó y sumó: "El proyecto de grabar, que no tiene un año aún, me está mostrando muchas cosas lindas que me hacen sentir orgullosa, satisfecha".