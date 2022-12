De Paul fue ovacionado en el show de Tini Stoessel, su novia

24/12/2022 - 02:35 Pura Vida

El mediocampista Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección argentina luego de ganar el Mundial de Qatar 2022, asistió en la noche del jueves al recital de su novia, Tini Stoessel, en el porteño Campo Argentino de Polo y recibió una gran ovación del público sobre el final del show.

La cantante pidió un aplauso para el futbolista, le dijo "Te amo" y los fanáticos enloquecieron. La gente comenzó a cantar al ritmo de "Dale campeón" y entonó estrofas del Himno Nacional. Sobre el final del concierto, De Paul subió al escenario con la medalla colgada y la camiseta argentina, que también llevaba puesta Tini, y levantó la Copa para hacer delirar al público.

Además, agarró el micrófono y le dedicó unas palabras a su pareja. "Les voy a contar por qué amo a esta mujer", comenzó diciendo para relatar que después de perder ante Arabia Saudita en el debut mundialista y de recibir muchas críticas, la cantante no dudó en tomarse un avión para ir a apoyarlo.

"La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa", dijo el futbolista del Atlético de Madrid, que asistió al recital con su hija Francesca y con la camiseta que utilizó en la final ante Francia (aún tenía las manchas de césped).

Después de compartir con sus compañeros la multitudinaria e histórica caravana desde Ezeiza, los integrantes de la "Scaloneta" se fueron para sus ciudades de origen y tuvieron distintos homenajes, como el DT Lionel Scaloni en Pujato, Santa Fe; Julián Álvarez en Calchín, Córdoba, o el "Dibu" Martínez en Mar del Plata, entre otros.

De Paul se quedó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus afectos y festejó con los fanáticos de su novia. "Increíble lo que vivimos hoy", describió en sus redes sociales.

