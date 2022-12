Gran Hermano 2022: la confesión sexual de Julieta

29/12/2022 - 23:10 Pura Vida

Julieta de Gran Hermano reveló el lugar más insólito donde tuvo relaciones. Tres meses de convivencia ya transitan los participantes en Gran Hermano 2022, tiempo en que indagaron sobre cuestiones de su pasado, sus hobbies y sus pensamientos. Sin embargo, la charla que mantuvieron en las últimas horas fue más allá, y comenzaron a preguntarse sobre el pasado amoroso de cada uno, pero más precisamente en lo que respecta a cuál fue el lugar más raro en el que mantuvieron relaciones sexuales. Las cámaras se mantuvieron allí en todo momento por lo que se pudo ver en televisión todo lo ocurrido.

De la charla participaban Alfa, Daniela, Romina y Julieta, siendo esta última la cuestionada por el más grande la casa, quien no dudó en preguntarle “¿Cuál fue tu lugar más insólito? Vos que tenés esas historias, A mí me encantan tus historias. El más insólito de todos, Julita, porque seguro que el más insólito es el tuyo, estoy convencido”. “Seguro en un boliche”, tomó la palabra Romina, mientras que Alfa retrucó y aseguró que “si fue en un boliche, ella lo hizo en la barra con la banda cantando”, dando a entender que el pasado de Julieta está muy alejado del mundo Disney que ella intenta mostrar.

Finalmente la joven aseguró que “no tuve relaciones, pero en un micro con gente”, ante lo cual el único hombre de la mesa intentaba recolectar más información, con preguntas del estilo “¿pero cómo fue el cachengue? ¿Cuál fue el límite”, ante lo cual, incómoda con las repreguntas, Julieta solo atinó a decir “cosas, Alfa”, para luego ella señalar a Daniela y expresar que “ella en un colectivo, peor todavía, porque en el micro están todos durmiendo”.

Así fue que Daniela tomó la palabra y confesó que “había gente adelante de todo y yo estaba atrás”. En ese instante, Walter continuaba tratando de recabar más detalles de las cuestiones referidas por las mujeres, pero Julieta aseguró que “yo no voy a decir”, para luego afirmar: “Nunca más contratada para Disney”. Allí fue que entró en escena La Tora, quien confesó que el lugar más raro en el que tuvo relaciones sexuales fue buceando.

La charla tuvo lugar apenas horas antes de la gala de nominaciones, en que luego del reingreso de algunos de los participantes, y que se filtrara información del afuera, movió las fichas y dejó a algunos de los participantes más expuestos de lo imaginado. Por caso, el momento de Julieta al ingresar al confesionario.

“Con Constanza la verdad es que nuestra relación cambió mucho en poco tiempo, las cosas que hizo y que me dijo en su momento me dolieron, pero después me dieron bronca. Yo odio a la gente falsa y haber tenido tan cerca de mí a la más falsa de la casa por dos meses, hay que ser bastante actriz y cínica para fingir lo que no sos por tanto tiempo. No comparto su juego. El segundo es para Agustín porque todo este tema del repechaje me hizo dar más bronca que la gente nueva, porque ellos ya tienen su lugar acá y su confianza. Salieron, vieron a su familia, escucharon cosas que nosotros no y eso me desmotiva. Me gustaría seguir jugando con las personas que están en la misma condición que yo”, se explayó Julieta en tono de venganza.