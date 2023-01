GARNICA INICIA UN 2023 BIEN CRIOLLO

01/01/2023 - 21:41 Pura Vida

Con el inicio de un nuevo año, la rueda de vida de los artistas, así como la del resto de los mortales, vuelve a girar y a algunos, como al violinero Néstor Garnica los llevará a los mismos escenarios, con propuestas distintas.

El próximo sábado 7 de enero, en la plaza Añoranzas de Santiago del Estero, Garnica formará parte del elenco de músicos que dará vida a la 52ª edición del Festival de la Chacarera. Además, ese fin de semana se presentará en Tucumán, y entre el 20 y el 29 reeditará "La Peña del Violinero", que cumple 19 años, y abrirá la última luna del Festival de Cosquín. Néstor también fue confirmado para la tercera noche del Festival de la Salamanca que se realizará del 2 al 5 de febrero en la ciudad de La Banda.

"Estoy preparándome con un trío con el que presento 'Criollo, guitarra, bombo y violín'. Así va a ser todo el verano. Vamos a estar en el Festival de la Tradición en Santiago, en el de la Chacarera, Tucumán. Enero y febrero, y todo el 2023. Y venimos desde la primavera de 2022 con esta agrupación y la verdad que a la gente le gusta mucho esto de volver a las raíces. Toco en Cosquín, pero también haremos 'La Peña del Violinero en Tiro Federal de Cosquín, para gente que no pueda entrar al festival", contó.

Y sumó: "Siempre hay cosas nuevas, temas nuevos que los quiero presentar, sobre todo en mi peña porque en el Festival de Cosquín siempre tenemos 20 minutos, los que en realidad es un tiempo suficiente, al haber tantos artistas, para mostrar lo que uno quiere hacer".

Además, reflexionó: "Siempre Cosquín es una renovación de artistas. Hay nuevas propuestas y eso es buenísimo porque demuestra que el folclore está vivo, no solo en Santiago del Estero sino en todo el país, porque Cosquín reúne a gente de toda la Argentina, y siempre hay cosas que te sorprenden. Nosotros llevamos esta vez un folclore bien tradicional, con canciones mías y canciones que tienen que ver con todo el repertorio tradicional argentino".

Si miras hacia atrás, a lo que fueron tus primera peñas en Cosquín ¿qué ha cambiado?

Mirar hacia atrás es algo muy lindo. La verdad no me puedo quejar porque la vida me ha puesto en la mano un violín y gracias a ese instrumento he podido conocer toda la Argentina, diferentes lugares del mundo y armar esta peña que cumple 19 años, a puro pulmón. Nadie nos ha regalado nada, sí nos han tendido algunos una mano, pero está hecho a puro corazón santiagueño. Ha ido cambiando la fiesta porque uno también ha ido cambiando la mentalidad, haciendo uso de la tecnología, de todas las cosas a las que uno puede acceder para ofrecer una buena peña, para que la gente se sienta cómoda. Uno va aprendiendo mucho con los años. Mantenerse como artistas no es fácil, pero venimos bien.

Algunos artistas temen que el folclore se extinga ante el crecimiento de los géneros urbanos.

El nacimiento de géneros urbanos va a pasar siempre, con los jóvenes, con todo su entusiasmo y sus ganas de hacer una cosa totalmente diferente que siempre es válido. El folclore no va a morir nunca. Yo lo veo cada año. Nosotros recorremos el país tocando en festivales, peñas; si bien uno ha hecho un trabajo importante para poder mantenerse y lograr que la gente vaya a verte en diferentes puntos del país. Que tu propuesta sea aceptada, que la gente vaya a verte, no es fácil, pero bueno, uno ha ido logrando eso y lo vemos en las peñas, sobre todo en Cosquín adonde llegan de todos lados, artistas consagrados y jóvenes. Quizás dirán que el folclore no está pasando por su mejor momento, peor no está muerto quien pelea. Yo veo jóvenes valores. Y géneros nuevos siempre van a existir y es bueno que así sea.