En la casa de Gran Hermano, ¿irán contra "Alfa"?

03/01/2023 - 07:01 Pura Vida

Por Mónica Andrada /De la Redacción de EL LIBERAL

Walter "Alfa" Santiago tiene 60 años, y mucha exposición, no solo fuera de la casa, sino también adentro. No es de los participantes de Gran Hermano que prefiera jugar de "callado". Muy por el contrario, su boca lo ha colocado en lugares de los que parecía que no iba a poder salir airoso, como cuando lanzó un comentario sexual contra Constanza "Coti" Romero, por el que recibió el repudio de todos sus compañeros, e incluso debió pedir disculpas públicas. Sin embargo, la "condena" social, a través del voto telefónico no llegó. Aún formando parte de la placa de "nominados" a abandonar el juego, los fanáticos del reality prefirieron "eliminar" a Lucila la "Tora" Villar, quien se había mostrado sumamente molesta con la actitud de "Alfa".

¿Qué lo vuelve atractivo? Por el análisis de los seguidores del programa y de los propios "hermanitos" parece que la clave de su exitosa presencia es justamente su conflictiva interacción con los jóvenes con los que le toca convivir en la casa más famosa de la Argentina. "Puede ser que tenga un perfil como el de Ricardo Fort. Él era resoberbio y a mí en casa me daban ganas de verlo", se escuchó especular al cordobés Alexis Quiroga, en una charla con su coterráneo Maxi Giúdici, tratando de entender por qué lo salvaban todas las semanas. Y sin nombrarlo, dejaron entrever que irían por "Alfa" esta noche, en el momento de la nominación. De todas maneras, la última palabra la tendrá el público, el mismo que la gala de eliminación del domingo pasado solo le dio el 5,55% de los votos en contra, convirtiéndolo en el segundo salvado de la noche, luego de Camila Lattanzio, y previo a Daniela Celis y Ariel Ansaldo. Esa noche la correntina "Coti", quedó eliminada, porque supuestamente los televidentes no le perdonaron la manera en la que traicionó a las mujeres de la casa, cuando las invitó a ir contra los varones a la hora de la nominación, y finalmente ella le hizo "la espontánea" para Julieta Poggio.

Por lo visto, el público de Gran Hermano no perdona la traición, sí los exabruptos de "Alfa", sus desplantes y el trato despectivo hacia Ariel por su sobrepeso. Aunque durante su mano a mano con el conductor Santiago del Moro, a raíz de haberse convertido en la décima eliminada, "Coti" confesó que cree que finalmente la gente hará ganar a quien "no juega", y dio el nombre del salteño Marcos Ginocchio.

Mientras tanto, después de varios amagos de abandonar la casa, el propio "Alfa" admitió que tiene ganas de llegar a la final; y sus seguidores se lo agradecen porque, según comentan, lo que le aporta "este señor mayor" al reality es el conflicto necesario para hacer interesante la propuesta. "Yo veo Gran Hermano porque me gusta observar cómo interactúan las personas. El programa llama la atención con las polémicas, y ahí los personajes como el de 'Alfa' se vuelven hasta divertidos", dice Nico, un televidente. Y agrega: "Para los otros es el 'señor mayor de la casa'. Es cierto que exagera un poco con algunas cosas, como cuando no deja que se metan en la cocina, y aunque él critica a los otros, se enoja cuando lo critican a él. Pero es de los que dicen lo que piensan sin que le importen los comentarios del resto".

El reciente entredicho de Walter Santiago fue con Ariel, "el parrillero", a quien le recriminó el haberse sentado desnudo en una silla del patio, al salir de la pileta. "Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio...". Pero Ariel le respondió con un lacónico: "No me hinchas las bolas". Entonces, "Alfa" le retrucó levantando el tono de voz: "No, no hincho las bolas... es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla".

Hoy se sabrá si la pelea entre los dos los terminará llevando nuevamente a la placa.