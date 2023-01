L-Gante se mostró mimoso con una joven en la cama y Tamara Báez opinó: "Trabaja en la noche con señores"

04/01/2023 - 19:23 Pura Vida

Los usuarios de las redes sociales se enteraron este miércoles de una nueva conquista de L-Gante. Fue a través de la cuenta Gossipeame que se difundieron las imágenes de la jovencita que acompañó al músico -aparentemente- toda la noche. En las fotos que se publicaron, se podía ver a ambos muy mimosos en la cama. De inmediato, los periodistas fueron a conocer la reacción de Tamara Báez.

La mamá de Jamaica y el trapero comenzaron a llevarse bien hace poco tiempo ya que tras la separación, hubo denuncias cruzadas y mucha tensión en la relación. Sin embargo, pudieron limar asperezas y hasta se mostraron juntos en varias ocasiones tal como postearon en sus redes sociales.

Pese a la "buena onda", Tamara Báez no dudó en opinar de Micaela Pride, la chica que apareció en videos y fotos con L-Gante. Fue Guido Záffora quien se encargó de consultarle si conocía a la nueva conquista de su ex y ella fue tajante: "Sí me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores", contestó con un emoji vomitando.

Acto seguido, el periodista volvió a indagar si la conocía en persona y ella respondió que "no" pero que la conocían "en el ambiente". En ese sentido, aseguró que el cantante no le contó nada sobre la chica pero que no le sorprendía ya que solo tienen relación por la hija que tienen en común. Respecto a lo que haga con su vida privada, aseguró que no le interesa en lo más mínimo.

Lejos de acabar con el tema, Záffora le preguntó a Tami si ahora estaba más "tranquila" que L-Gante no estaba con Wanda Nara y ella se desentendió: "A mí no me moleta que esté con Wanda o con la que sea. Lo único que mi hija esté bien", sentenció para luego afirmar que está en su "mejor momento".